Inscrições para cursos do Cetam encerram às 17h desta sexta-feira (16)

As inscrições realizadas no dia 9 de fevereiro foram canceladas devido a falhas no sistema | Foto: Divulgação

Manaus - Após falhas no sistema eletrônico de inscrição, o processo seletivo para os cursos de qualificação profissional na capital do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) é retomado nesta sexta-feira (16), das 7h às 17h através das inscrições online.

As inscrições acontecerão pelo link inscricao.cetam.am.gov.br enquanto houver vagas. Para facilitar a inscrição, o candidato deve ter em mãos RG e CPF.

As inscrições realizadas no dia 9 de fevereiro foram canceladas devido a falhas no sistema. Com a alteração, a efetivação das inscrições acontecerá nos dias 19 e 20, por meio da entrega dos documentos nos locais onde ocorrerão os cursos. O início das aulas está previsto para o dia 26 de fevereiro.

São mais de seis mil vagas em 70 cursos diferentes a serem oferecidos nos Centros de Convivência, Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison, no bairro São Jorge, Zona Oeste, e no Centro Cultural Thiago de Melo, no Novo Aleixo, Zona Norte.

As vagas são disponíveis para pessoas a partir de 14 anos. A lista dos cursos, carga horária e critérios para participação podem ser consultados no site do Cetam.

Leia também: 10 alimentos que ajudam a desintoxicar o corpo após o Carnaval

Para o interior do estado, os cursos de qualificação profissional do projeto Oportunidade & Renda serão oferecidos no mês de março.

60 cursos gratuitos à distância

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com 60 cursos disponíveis por meio de Ensino a Distância (EAD), de forma gratuita. Os cursos são voltados para área de humanas e as inscrições são realizadas online no site da instituição.

Cursos como língua estrangeira, educação infantil, sociologia, ética, língua portuguesa, arte e ética são algumas matérias ofertadas. O aluno ainda têm a opção de enviar um e-mail para o professor que propôs a disciplina para tirar eventuais dúvidas.

Todos os cursos são livres e o aluno pode se inscrever em quantos achar necessário. Além disso, enquanto o aluno está online, é possível ver quais outras pessoas estão acessando a plataforma podendo assim ser realizada a troca mensagens entre elas.

Por fim, o aluno ainda pode fazer exercícios de múltipla escolha sobre o conteúdo abordado e receber o resultado na hora.

Sobre a Unesp

A Unesp Aberta é um ambiente de aprendizagem online e gratuito que oferece a oportunidade de formação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento para pessoas com acesso a Internet no Brasil e no mundo. São cursos livres, sem assessoria pedagógica (tutoria), avaliação e certificação. Os cursos são realizados através do Ensino a Distância (EaD), e visa contribuir na formação ou atualização profissional.

Leia mais

Morre o jornalista e poeta, autor da letra do Hino do Amazonas

Aulas nos presídios do Amazonas começaram nesta quinta

Resistência: conheça amazonenses que exercem profissões em extinção