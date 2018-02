Professores do AM realizam manifestação em frente à sede do Governo

Manaus - Há quatro anos sem ajustes salariais, professores do Estado do Amazonas realizaram, nesta quinta-feira (15), uma manifestação em frente à sede do Governo, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O protesto é chamado de "Campanha Salarial 2018, professores unidos por dignidade, valorização e respeito". Além dos salários, outros reajustes estão em pauta.

Munidos de cartazes, carro de som, placas, faixas e instrumentos musicais, eles foram às ruas para solicitar melhorias para a categoria. Professor do ensino fundamental da rede pública, Kenedy Pinheiro é um dos trabalhadores que está à frente do movimento.

"Com quatro anos sem ajustes salariais os estudos apontaram que o nosso salário já foi defasado em 30% . Além disso, queremos reajuste no vale-alimentação e benefício ao auxílio transporte que não temos hoje", explicou o professor

Um dos apoiadores da causa presente no local era o deputado federal José Ricardo (PT). Ele informou que levará a discussão para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

As reivindicações da categoria serão colocadas em pauta na Aleam, garante o deputado federal José Ricardo (PT) | Foto: Janailton Falcão

"É importante a manifestação dos professores, a data-base está há quatro anos sem reajustes. Acho que o governo tem condições de atender a categoria. E não é só salário, tem outras pautas apresentadas também. A gente apoia a causa para poder discutir com outros governistas dentro da assembléia. A pauta é educação, e educação é prioridade", afirmou



Pedidos

As principais reivindicações são: acréscimo de 10% de reajuste salarial; reajuste do auxílio alimentação e do vale transporte; melhorias na Manaus/Med; HPT integral para todos; eleição direta para gestor; redução do número de alunos por sala de aula e pagamento de progressões.

Professores pedem ainda o reajuste no vale-alimentação e benefício ao auxílio transporte | Foto: Janailton Falcão

Seduc

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou, por meio de nota, que "respeitamos o direito de manifestação dos professores e já conversamos tanto com o Sinteam (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas) como com a Associação de Professores.

A Seduc também anuncia que já garantiu a data-base da categoria para o dia 1º de março, falta apenas definir o percentual de reajuste, que será decidido em reunião entre os secretários da Seduc, professor Lourenço Braga, da Sefaz, Alfredo Paes, e representantes da categoria.





