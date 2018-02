Você é estudante e precisa da meia passagem? Faça o recadastramento

Nem a metade ainda providenciou a carteira para este ano | Foto: Janailton Falcão

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), alerta os estudantes para o cadastramento / recadastramento no Sistema da Meia Passagem, que iniciou dia 16 de janeiro e termina nesta sexta-feira (16). Todos os estudantes interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no Sistema de Meia Passagem da Prefeitura.

A SMTU informa que, até quarta-feira (14) 167 mil estudantes fizeram o cadastro de um universo de 336 mil estudantes. Do total, 19 mil realizaram o primeiro cadastro e 148 mil, o recadastro estudantil. Nem a metade ainda providenciou a carteira para este ano. A superintendência alerta que o prazo não será prorrogado.

Do total, 19 mil realizaram o primeiro cadastro e 148 mil, o recadastro estudantil | Foto: Marcio Melo

Cadastro e recadastro

O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil poderá se cadastrar pela primeira vez pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. Após 72 horas do cadastro, o estudante deverá se dirigir ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), na avenida Constantino Nery, nº 476,bairro Centro, zona Sul, munido da carteira de identidade ou certidão de nascimento, para solicitar a emissão do Cartão.

Vale ressaltar que, nos casos de menor de 18 anos, este deverá comparecer ao Sinetram acompanhado do responsável legal. Após esse procedimento, o estudante aguardará a aprovação de seu cadastro pela instituição de ensino e o início do ano letivo para assim poder comprar a quantidade de créditos referente ao curso que irá frequentar.

O recadastramento deverá ser realizado até este 16 de fevereiro de 2018, por meio do site: estudantes.manaus.am.gov.br



Todos os estudantes interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no Sistema de Meia Passagem da Prefeitura | Foto: Thiago Monteiro

O estudante que fez o cadastro em 2017 deve atualizar as informações a fim de garantir o direito de continuar usando a meia passagem em 2018. O aluno deverá informar se foi aprovado para outra série, se mudou de curso, de endereço ou de instituição.

Após esse procedimento, o aluno deverá aguardar a instituição de ensino confirmar as informações do recadastro. Com a validação e com o recadastro aprovado, o estudante terá o cartão Passa Fácil liberado para a compra de créditos e o uso meia passagem.

