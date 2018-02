Carnaval 2018 tem saldo de 800 toneladas de lixo retiradas das ruas

As festas que não cumpriram a Lei já começaram a ser chamadas à sede da Semulsp para esclarecimentos ou multa | Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

Manaus - Após os dias de folia, foram, no total, 824 toneladas de lixo retiradas das vias públicas de Manaus no Carnaval 2018. O trabalho envolveu a limpeza de ruas, bairros e do entorno do Sambódromo, onde ocorreu o tradicional desfile das Escolas de Samba.

A operação de limpeza, executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), contou com mais de 120 funcionários atuando no pré e pós Carnaval. Durante o evento no Sambódromo, houveram 2 carros coletores fixos e equipes na manutenção do local.

Para o secretário municipal de limpeza urbana, Paulo Farias, o balanço da operação de limpeza é positivo, principalmente, no que se refere ao cumprimento da Lei 1.944, sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, em dezembro de 2014, que obriga os organizadores de eventos a limparem as ruas utilizadas para a realização de festas.

“A grande maioria das bandas cumpriu a determinação e limpou as ruas após os eventos. Nossa fiscalização acompanhou os blocos e a limpeza da cidade recebeu importante apoio de cada banda carnavalesca. É um exemplo que a cidade de Manaus dá ao resto do Brasil. No mais, a cidade encerrou o período carnavalesco limpa”, avaliou.

Nos próximos dias, até início de março, mais blocos e bandas de Carnaval ainda devem acontecer. “As equipes da Semulsp continuarão nas ruas, atuando, tanto na fiscalização das festas, quanto na limpeza da cidade”, garante o secretário.

As festas que não cumpriram a Lei já começaram a ser chamadas à sede da Semulsp para esclarecimentos ou multa. As bandas de Carnaval que reincidirem receberão multa de 70 UFMs (Unidade Fiscal do Município).

