Desativação de prédio do semiaberto ocorre até o fim de março no AM

Manaus - Atendendo a uma solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) determinou o monitoramento de todos os presos do regime semiaberto com tornozeleira eletrônica em até 45 dias. A medida foi além do pedido feito pela Seap em março de 2017, o prédio onde é cumprido o regime no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado na rodovia BR-174, será efetivamente interditado.

Leia mais: Corpo com sinais de tortura é encontrado em ramal no Puraquequara

De acordo com o titular da Seap, coronel Cleitman Rabelo, o local não é adequado para manter os presos nesse regime, já que o controle dos apenados é "fraco".

“Naquele local, eles estão praticamente soltos. Nenhum preso hoje quer ficar no semiaberto com monitoramento, e sim no fechado sem ser monitorado”, explica o secretário, que em poucas palavras assumiu a precariedade doa supervisão dos presos no sistema penitenciário do Estado.

O coronel ainda afirmou que a atual estrutura do Compaj, usada para o regime semiaberto, servirá para a ampliação do regime fechado. “Faremos isso para solucionar o problema da superlotação do regime fechado. O próprio governador está envolvido no processo, para que possamos resolver esse problema o quanto antes”, afirmou.

O custo total com as tornozeleiras será de aproximadamente R$ 807.500 mil já com a taxa de redução | Foto: Arquivo Em Tempo





Tornozeleiras eletrônicas

Atualmente, 909 detentos do regime semiaberto são monitorados com tornozeleira eletrônica. O Governo do Estado terá o prazo de 15 dias para apresentar qual unidade prisional poderá ser utilizada para alocar os detentos que ainda não podem estar sob o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas.

Na visão do juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Ronnie Torres Stone, não se pode colocar uma unidade de baixa segurança, como é o caso do atual regime semiaberto, próximo a unidade de alta segurança.

“Da forma como está o sistema, nós acabamos oferecendo mão-de-obra para as facções. Quem está no semiaberto sai para cumprir missões para quem está no fechado, sob ameaças de morte. É preciso que nós voltemos a ter o controle das unidades prisionais”, frisa o magistrado.

Para o presidente da seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marco Aurélio Choy, a Ordem está atenta à questão prisional, destacando “a coragem e a necessidade da decisão da VEP”.

“É preciso tranquilizar a sociedade de que os presos, a partir deste momento, estarão sob controle do Estado por meio das tornozeleiras. É importante frisar que os presos não estão sendo colocados em liberdade ou soltos. Pelo contrário, estarão sob um controle ainda maior”, completa.

Orçamento e providências

Para cumprir a decisão da Justiça Estadual, a Seap fará a aquisição de 2 mil novas tornozeleiras eletrônicas da empresa Synergye, cada uma no valor de R$ 475, com desconto de 15%. O custo total será de aproximadamente R$ 807.500 mil já com a taxa de redução.

A Seap fará a aquisição de 2 mil novas tornozeleiras eletrônicas da empresa Synergye | Foto: Arquivo

“É uma economia muito grande para o Estado, porque hoje um preso no regime semiaberto custa até R$ 3.000 mil”, explica Rabelo.

Quem fará o controle dos presos?



O monitoramento dos presos será realizado pela Central de Operações e Controle (COC) do Sistema Penitenciário, interligada a duas outras centrais: uma em São Paulo, da Synergye; e outra ligada ao Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM), gerenciado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

Nova unidade em área urbana

A decisão do Tribunal ainda contempla a construção de uma nova unidade prisional para abrigar os detentos do semiaberto, e de acordo com o secretário Cleitman Rabelo, em até doze meses a Seap estará apresentando o projeto para a nova unidade. O presídio em questão deverá ser construído em área urbana, seguindo uma estrutura padrão aprovada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

“Para construir uma nova unidade prisional, nós vamos demorar dois anos. O novo prédio será construído na área urbana, justamente para que quem está no semiaberto possa ter convívio com a sociedade e ter facilidade de acesso ao local de trabalho durante o dia”, ressalta o coronel.

Edição: Bruna Souza

Leia também:

Corpo de homem espancado e baleado é 'desovado' na Ponta Negra

Com revólver 38 na cintura, homem é executado a tiros na Compensa

Mesmo ferido, homem reage e mata assaltante com facada no peito