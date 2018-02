Procon Manaus fiscaliza agência bancária da zona Norte

Manaus - Obedecendo a um cronograma criado a partir das denúncias registradas pela Central de Reclamações e em cumprimento a Lei Municipal 167/2005 – popularmente conhecida como ‘Lei das Filas’ - um banco da Zona Norte de Manaus foi fiscalizado pela Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus).

“Já havíamos recebido várias denúncias, dos usuários dessa agência por descumprimento da lei e o descaso com a população, que muitas vezes perde um dia inteiro para garantir seu atendimento”, disse o Gerente de Atendimento do Procon Manaus, Fabrício Lima.

Fiscalização aconteceu depois de muitas denúncias feitas a Ouvidoria | Foto: Anne Guedes / Semcom

Durante a ação, a agência foi fiscalizada por não cumprir o tempo de atendimento estabelecido pela Lei das Filas, recebendo um auto de infração, além de ser orientada em relação às senhas de atendimento de gerência, abertura de contas, financiamentos, empréstimos e investimentos.

Leia também:

O Coordenador do Procon Manaus, Afonso Lins, informou que as denúncias foram recebidas durante o mês de fevereiro na Central de Reclamações. “Estamos realizando várias fiscalizações nas agências bancárias, com o objetivo de verificar se esses espaços estão respeitando o cumprimento da Lei das Filas." disse Afonso.

Ele ainda ressaltou que no fim do mês é comum que os bancos estejam superlotados por conta do pagamento salarial, porém a lei determina que nesses dias a espera seja de 25 minutos.

Tempo de espera

A Lei das Filas estabelece um tempo máximo de 15 minutos de espera do consumidor em dias normais; 20 minutos de véspera ou após feriados e de 25 minutos em dias de pagamento dos servidores públicos. Em caso de descumprimento, a multa varia de R$ 25 mil a R$ 150 mil.

Denúncias

Os consumidores que se sentirem prejudicados em relação ao tempo de espera em filas devem entrar em contato com a Central de Reclamação do Procon Manaus no 0800 092 0111. As denúncias serão inseridas na estatística da Ouvidoria Municipal. Em seguida, será deslocada uma equipe de fiscais para averiguar a reclamação e constatada a irregularidade é lavrado o auto de infração.