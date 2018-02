92 motoristas são autuados por embriaguez ao volante durante Carnaval

Manaus - Entre a noite de sexta-feira (09/02) e a madrugada da quarta-feira (14/02), 92 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica nas ruas de Manaus. Já os mais conscientes decidiram não dirigir depois de ingerir bebida alcoólica e acionaram o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que levou em segurança para casa 129 motoristas que pediram ajuda por meio do serviço de Disk-Pileque, que é operacionalizado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

No total o Detran-AM lavrou 553 autos de infração durante o período de Carnaval. Foram aprendidos 170 veículos, sendo 95 carros e 75 motocicletas. A maioria das infrações foi relacionada à falta de documentação de motoristas e veículos, além dos casos de embriaguez.

Durante o período de carnaval, 80 pessoas ficaram lesionadas após se envolverem em acidentes de trânsito. O número é 70% menor do que o registrado entre os dias 23/02 a 01/03 de 2017 (período do carnaval no ano passado), quando 264 pessoas se envolveram em acidentes no trânsito. Em 2017, três mortes foram registradas em acidentes de trânsito; este ano, oito pessoas perderam a vida durante a folia momesca.

O balanço foi divulgado pelo diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, que está com mais de 120 agentes mobilizados para as operações de fiscalização da Lei Seca durante as folias de Momo. Nas operações, o órgão conta com apoio das polícias Civil e Militar.

Disk-Pileque

O serviço de carona gratuita montado pelo Detran-AM em parceria com o Sindicato e Associação de Motoristas de Ambulâncias do Amazonas e Corpo de Bombeiros recebeu 361 ligações. No total, 129 motoristas alcoolizados foram levados em casa pelas equipes do Disk-Pileque. O serviço recebeu também 150 ligações com pedidos de informações. “Tivemos um saldo muito positivo este ano, as pessoas estavam realmente ligando, querendo saber como funcionava o serviço, que queriam indicar para os amigos e para familiares”, afirmou Manuel Araújo, coordenador do Disk-Pileque.

O serviço de carona do Detran-AM ficou disponível até esta quarta-feira (14/02). Mais de 40 socorristas do Samu se revezaram voluntariamente em plantões de 12 horas para atender aos chamados de motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas e não tem como voltar para casa dirigindo.

