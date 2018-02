Família de preso denuncia PMs por agressão e ameaça de morte

Manaus - Marcelo Lucas Lopes Barbosa, de 18 anos, foi preso por policiais militares da 4ª Cicom, por volta das 13h30, desta quarta-feira de cinzas (14), por envolvimento com o tráfico de drogas. Um dia depois, ele e a família denunciam que foram vítimas de negligência por parte da Polícia Militar do Amazonas durante a abordagem que o levou à prisão. Eles alegam que foram agredidos, de forma física e verbal, inclusive com uma suposta ameaça de morte.

O denunciante informou que foi preso na rua da Ressurreição, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste, após ser encontrado com 43 trouxinhas de entorpecentes e mais R$ 100, que segundo a guarnição, são oriundos do narcotráfico. Apesar do flagrante, a família e os vizinhos defendem Marcelo e dizem que ele não possui envolvimento com o tráfico. Além disso, eles se queixam de maus tratos durante o momento da prisão.

Denúncia e ameaça

Depois de prender o jovem, e antes de o levarem à delegacia, os PMs teriam levado Marcelo para uma casa no bairro, onde o espancaram várias vezes. A tia de Marcelo, a estudante de Assistência Social, Silvana Lopes, também diz que foi xingada e constrangida após acompanhar o jovem e a guarnição.

"Me chamaram de vagabunda só por tentar ajudar meu sobrinho. Disse que conhecia os direitos dele, mas disseram que ele ia morrer. Fiquei com medo de o levaram para algum lugar e o matarem. Ele não vende drogas, apenas consome. O erro foi de estar no local errado e na hora errada", diz.

A namorada de Marcelo, Alderlanne de Oliveira, de 23 anos, também estava no local e diz que está indignada com a abordagem dos policiais. "Foram quatro viaturas com vários policiais. Eu tinha acabado de chegar em casa quando me disseram o que tinha acontecido. Corri para lá e vi eles o colocando no camburão e levando para uma casa no fim da rua. Não deixaram ninguém se aproximar, nem gravar nada. Quando ele saiu, vi o sangue escorrendo do rosto dele. Ele também estava sujo de lama, sendo levado para o DIP", lembra Alderlanne.

A PM diz que não tem conhecimento sobre o caso e que nenhum BO foi registrado | Foto: Divulgação





Leia também: Saiba a melhor maneira de fazer um currículo

Alderlanne ainda contou que o que presenciou na delegacia. "Ele estava todo sujo e ensaguentado, preso com outras pessoas. Não teve direito nem ao atendimento médico. Quando perguntei por ele, o recepcionista me disse para não ter medo, pois ele iria para o inferno. Por mais que seja só um usuário de droga, não está nada certo o que fizeram. Foi uma injustiça e acho que ninguém vai fazer nada", conclui.

Marcelo Lucas foi autuado e levado ao Fórum Henoch Reis para a audiência de custódia às 15h, desta quinta (15).

O outro lado

Quando questionada sobre a denúncia de agressão e ameaças ao jovem e à família dele, a Polícia Militar do Amazonas disse, em nota oficial, que toda e qualquer denúncia sobre má conduta policial deve ser repassa à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD). Este é o órgão responsável para a devida apuração e as medidas cabíveis aos policiais envolvidos, se confirmado a negligência.

A corporação ainda afirmou que não foi registrado nenhum Boletim de Ocorrência na delegacia das proximidades por parte da família denunciando a suposta má conduta dos militares.

Desaparecimento de três jovens



Em outubro do ano passado, aproximadamente 100 pessoas estiveram também na comunidade do Grande Vitória para chamar atenção das autoridades sobre um outro caso em que a ação policial foi motivo de denúncia. Amigos e familiares dos jovens Alex Júlio Roque, de 25 anos, Rita de Cássio Castro Silva, de 19 anos, e Weverton Marinho Gonçalves, de 21 anos, protestaram após um ano do desaparecimento dos três jovens. Eles foram vistos pela última vez entrando em uma viatura policial da 4ª Cicom.

Ainda hoje, o caso segue sem julgamento. A mãe de Alex ressalta a indignação. "Tenho direito de enterrar meu filho. Quero apenas isso e mais nada", lamenta.

Os três amigos entraram em uma viatura policial, no dia 29 de outubro de 2016, a mando de policiais após uma abordagem. Eles foram conduzidos a um destino desconhecido. O aspirante da PM, Luiz Ramos é apontado como o mandante do crime. Até hoje não há provas suficientes sobre o envolvimento dos militares nos desaparecimentos. Eles alegam inocência.

Ao todo, oito policiais foram denunciados pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) como responsável pelo sumiço dos três jovens com base no inquérito policial aberto na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Bruna Souza

Leia mais:



Você é estudante e precisa de meia passagem? Atenção ao recadastramento

Professores do AM realizam manifestação em frente à sede do Governo

Corpo com sinais de tortura é encontrado em ramal no Puraquequara