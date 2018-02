Ruas de Manaus ganham nova sinalização de trânsito

Manaus - Para promover mais segurança na circulação de veículos e pedestres, a Prefeitura de Manaus tem realizado a revitalização da sinalização de trânsito nos corredores viários. O trabalho do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) alcança todas as zonas da cidade e, por onde passa, leva mais tranquilidade para as pessoas.

“Agora, os motoristas estão dirigindo com mais organização e nós estamos mais seguros para atravessar a rua”, disse a dona da casa Marileide Soares, moradora do bairro de Petrópolis, na Zona Sul, há 20 anos. No local, as ruas Zulmira Bittencourt, Bernardo Michilles e Crisanto Jobim receberam linhas duplas amarelas para ordenar o tráfego de veículos.

Já na avenida Via Láctea, bairro Morada do Sol, na Zona Centro-Sul, as lombadas receberam sinalização horizontal e vertical para destacar que o condutor deve reduzir a velocidade no local. A mesma via ganhou novas placas para regulamentar a velocidade máxima de 40 km/h e linhas de retenção no cruzamento com vias locais. A avenida Constelação, que cruza a Via Láctea, também foi sinalizada com linhas de bordo e duplas amarelas que organizam o tráfego com a orientação de sentido dos veículos.

Além de lombadas, faixas de pedestres também foram instaladas em algumas vias | Foto: Marcio James / Semcom

Outra via contemplada pela ação é a avenida Codajás, uma das mais movimentadas do bairro Cachoeirinha, na Zona Sul, que está com sinalização revitalizada após novo recapeamento asfáltico executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Nessa avenida, onde estão situados hospitais, postos de saúde, universidades e escolas, o trânsito está mais ordenado com a implantação de sinalização horizontal que inclui novas faixas de pedestres, linhas duplas amarelas, de bordo e legenda PARE nas intercessões das ruas Urucará, Maués, Marques da Silveira e Carvalho Leal. Também foram implantadas rampas para acessibilidade de pessoas com deficiência.

“A sinalização é fundamental para ordenar o sentido dos veículos e garantir a circulação mais segura dos pedestres. O trabalho segue a orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto para proporcionar um trânsito mais organizado na cidade”, destacou o diretor de Engenharia do Manaustrans, Manoel Reis Jr.



Novos balizadores

Balizadores cilíndricos dão mais segurança para os motoristas durante o tráfego na região | Foto: Marcio James / Semcom

O Manaustrans implantou balizadores cilíndricos refletivos nas avenidas Theomário Pinto e Darcy Vargas, nos acessos para o viaduto sobre a avenida Constantino Nery. A nova sinalização permite a visualização em longa distância e orienta o fluxo de veículos para o acesso à passagem inferior do viaduto. O balizador resistente a impactos, ideal para canalização de tráfego ou divisão de fluxo.

As vias bem sinalizadas proporcionam melhor visualização e contribuem para a segurança de condutores e pedestres. “Sinalizar as vias é uma das prioridades da Prefeitura de Manaus para a redução de acidentes e proporcionar mais fluidez ao trânsito. Estamos no caminho certo para evitar as ocorrências com vítimas e reduzir as situações que provocam retenção e lentidão no tráfego”, assegurou o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.