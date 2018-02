Prefeitura inicia reconstrução de ponte na avenida Brasil

Manaus - Nesta sexta-feira, 16/2, a Prefeitura de Manaus dá início à obra da reconstrução da ponte localizada na avenida Brasil, sentido bairro/Centro, na Compensa, zona Oeste. Os trabalhos iniciam com a tapumação da área e, enquanto durarem os serviços, o fluxo de veículos será realizado pela ponte metálica provisória instalada ao lado da atual.

Nesta primeira etapa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) vai executar a demolição progressiva da antiga estrutura, que cedeu por conta de um desnivelamento em arrimo de concreto. Na sequência dos trabalhos, a pasta inicia a recomposição do gabião, construção da cortina de concreto, lançamento de vigas metálicas e, por fim, a concretagem do tabuleiro da ponte.



De acordo com o vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, a nova passagem será construída em estrutura mista de concreto armado e vigas metálicas, estrutura moderna e que garante mais segurança aos veículos.

A nova passagem será construída em estrutura mista de concreto armado e vigas metálicas | Foto: Alexandre Fonseca/Seminf





"A recuperação de pontes tem sido uma prioridade na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto e seguimos com o trabalho de recuperação dessas estruturas, sobretudo das mais antigas, conforme mapeamento feito pela Seminf”, destaca Rotta. “Essa área da Compensa passou por estudo topográfico e depois o processo seguiu rito ordinário da Lei 8666/90, para que a licitação fosse realizada dentro dos termos legais. Finalizado os trâmites, estamos iniciando a reconstrução de uma passagem que suporte ao longo dos anos as condições de tráfego e do clima da Região”, conclui.

O novo equipamento segue os padrões de infraestrutura das pontes Nilton Lins e ponte Normam Arruda, instaladas, respectivamente, na avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, e na avenida Loris Cordovil, Alvorada.

Rotta esteve pessoalmente na obra da ponte | Foto: Alexandre Fonseca/Seminf





Alteração no trânsito

A partir de terça-feira, 20/2, o trânsito será desviado na av. Brasil, no trecho entre a rua Tobias Barreto e av. Compensa, zona Oeste, sentido bairro/Centro, em virtude das obras.

Condutores que trafegam nesse sentido, terão duas opções para desviar do trecho em obras: utilizar uma alça à direita da via e seguir no trajeto normal. Outra opção é seguir pela rua Tobias Barreto até a avenida Compensa para alcançar a av. Brasil e seguir em direção ao Centro.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estarão no trecho interditado e farão o monitoramento do trânsito para orientar condutores sobre os desvios.

Transporte coletivo

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) informa que o itinerário das linhas de ônibus 002, 110, 113, 115, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 211 e 542, no sentido bairro/Centro, será normal até avenida Brasil, seguindo pela rua Oscar Borel (por trás do Mini Shopping da Compensa), pegando pela rua Tobias Barreto / avenida da Compensa / avenida Brasil, voltando ao itinerário normal.

