Terceirizados da Saúde dizem que estão com salário atrasado há 3 meses

Manaus- Funcionários da empresa terceirizada Limpa Mais que presta serviços de limpeza para o pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, denunciaram para a equipe do Em Tempo, na tarde desta sexta-feira (16), o suposto atraso de pagamento dos salários há mais ou menos três meses.

Segundo uma funcionária que não quis ter o nome divulgado por medo de represálias, a situação entre os trabalhadores é tensa e precária, pois, além do atraso de salário os trabalhadores realizam suas obrigações com materiais incompletos para a devida limpeza.

A funcionária informou ainda que o único dinheiro recebido pela equipe de limpeza, composta de, aproximadamente, 30 funcionários, foi uma quantia de R$ 250 referente ao vale de Natal no mês de dezembro e mais R$ 88 do décimo terceiro.

Leia também: Sem receber há 3 meses, trabalhadores paralisam serviço em hospital

"Não recebemos decentemente há três meses, isso não se faz, somos pais e mães, temos nossos compromissos. Imagina quem mora de aluguel a agonia que está passando, nosso colega de trabalho só não foi despejado da casa dele porque conhece a dona do imóvel há muito tempo, não temos grana nem para sair de casa para ir trabalhar", disse a mulher.

Ainda de acordo com os funcionários, quando questionada sobre a o motivo do atraso de pagamentos a empresa alega sempre o mesmo motivo, que é a falte de repasse da verba por parte do Governo do Estado. "Eles (responsáveis pela empresa) dizem sempre a mesma coisa, que não tem verba. Não sabemos se é verdade ou mentira e não temos previsão de quando vamos receber o que é de direito", afirmou a funcionária.

Represálias

Nesta semana, segundo a denunciante, uma funcionária teria sido demitida ao indagar sobre o atraso salarial. "Chegou ao cúmulo de uma colega de trabalho ser mandada embora por ter se manisfestado contra essa situação e falar com nosso superior em relação a isso. É realmente muito revoltante", revelou.

Posicionamento

A equipe de reportagem procurou a empresa Limpa Mais, porém não conseguiu obter resposta. No entanto, em nota, a assessoria da Secretaria do Estado de Saúde (Susam), informou que a pendência no pagamento ocorre devido ao atraso na entrega de documentações por parte da empresa.

Casos Semelhantes

Recentemente funcionários de empresas terceirizadas que também prestam serviços de limpeza para área da saúde fizeram denuncias sobre o atraso de pagamento salarial. Na ocasião, funcionários do Hospital Universitário Francisca Mendes, localizados na Zona Norte de Manaus estavam com salários atrasados há quase 4 meses, além de não terem recebido a última parcela do décimo terceiro.

Na época, a equipe de reportagem também entrou em contato com a empresa responsável pelo dinheiro que é repassado pela Susam, a BDA Serviços de Construções Comércio e Alimentos, porém, os proprietários da empresa disseram que não iriam se posicionar sobre o fato.





Edição: Luís Henrique Oliveira





