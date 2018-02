Djalma é interditada para troca de tubulação subterrânea em Manaus

Manaus - A troca de uma tubulação antiga no trecho entre a Djalma Batista e a rua Pará, iniciou na noite desta sexta-feira (16). A obra é uma ação conjunta da Prefeitura de Manaus com a Manaus Ambiental e Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).



A obra consiste na troca de um antigo tubo Armco, com quase três décadas de uso, e que, conforme estudos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), apresenta sinais de desgaste e achatamento. De acordo com o prefeito Arthur Vigílio Neto, após a aparição de um buraco na rua Pará, ele ficou apreensivo e pediu para técnicos da Seminf realizarem um estudo na área.

"Eu pedi para que os técnicos fizessem a revisão de lugar. Nós temos hoje um plano diretor de drenagem e esse plano nos diz onde as coisas estão mais agudas e onde não estão. Nós vamos dar um tratamento cirúrgico à cidade de Manaus", disse o prefeito.

Obra é realizada depois de estudos realizados a pedido do prefeito de Manaus e do vice-prefeito e titular da Seminf. | Foto: Alexandre Fonseca/ Seminf

Ainda segundo Arthur, o número de inundações reduziu drasticamente na cidade depois de muito trabalho da prefeitura. "Em 2016 tivemos 320 inundações, já no ano passado tivemos apenas 12. As obras fortaleceram Manaus e evitaram que novos casos acontecessem", completou.

Para o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a secretaria já identificou vários pontos onde a cidade precisa ter uma renovação de tubulações. "Nós estamos iniciando o processo de recuperação das vias. Vamos precisar fazer um desvio no igarapé que passa embaixo do posto de combustíveis e da rede de lanchonetes. Para dar um caráter definitivo a essa situação", completou.

O vice-prefeito disse ainda, que Arthur pediu que a obra fosse feita em caráter emergencial, para não causar transtornos a população e que a obra não tem uma previsão para terminar. "Esperamos que até o domingo (18), a obra esteja completa".

Desvios no trânsito

Para desviar os veículos do trecho em obras, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) sugere as seguintes opções:

- Sentido bairro/ Centro: O condutor deve acessar a avenida João Valério, atravessar a avenida Constantino Nery e fazer o retorno na alça da rua Arthur Bernardes. Assim, poderá seguir pela Constantino Nery ou pela rua Pará para retomar a avenida Djalma Batista.

- Sentido Centro/ bairro: O condutor poderá acessar a rua Pará e virar à esquerda na rua Rio Jutaí ou na rua Rio Madeira. Dessa forma, alcança a avenida João Valério e segue pela avenida Djalma Batista.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:



Você tem estrias? Conheça as causas e formas de prevenção

Inpa abre vagas para doutorado em Biologia de Água Doce em Manaus

Vídeo: homem é preso com mala cheia de drogas em ônibus em Manacapuru