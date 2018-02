Estudantes comparecem ao Sinetram para realizar recadastro estudantil

Manaus - Milhares de estudantes compareceram nesta sexta-feira (16), na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), localizado na avenida Constantino Nery, no Centro. Uma grande fila foi registrada em fotos de internautas enviadas para a equipe do Em Tempo.

De acordo com a coordenadora de atendimento do Sinetram, Nara Simões, o serviço de recadastramento da certeira estudantil acontecerá durante todo o ano. "Nós cumprimos um calendário que a prefeitura estipula apenas para que os alunos não fiquem no prejuízo e possam realizar a compra de créditos para ir à escola", explicou.

Nara explicou sobre o encerramento da cota de férias. | Foto: Márcio Melo

Ela ainda disse que os estudantes que não realizarem o recadastro terão as carteirinhas bloqueadas para a compra de créditos, mas poderão realizar a liberação fazendo o recadastro pelo site estudantes.manaus.am.gov.br e depois informando a instituição de ensino para realizar a confirmação do cadastro.

"A partir de segunda-feira (19), o estudante não consegue mais fazer a compra dos créditos, porque a cota de férias será encerrada e passará a valer a cota normal. Mas o estudante ainda pode recadastrar a carteirinha e fazer a atualização do cadastro para voltar a comprar", disse a coordenadora de atendimento.

Estudantes deixaram o recadastramento para última hora. | Foto: Márcio Melo

Compras de créditos

Nara ainda disse que os estudantes que realizaram a atualização de dados por meio do site disponibilizado pela prefeitura, devem realizar a primeira recarga em um dos pontos do Sinetram, entre eles a própria sede, nos Pronto Atendimentos ao Cidadão (PACs) ou na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) que tem um posto de atendimento para os universitários e moradores da região.





