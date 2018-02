Parque do Mindú promove opção para famílias aos fins de semana

Manaus- A 'Feira Criativa', iniciativa que visa estimular o reaproveitamento de resíduos por meio da comercialização de produtos artesanais, passará a acontecer no Parque Municipal do Mindu em duas edições mensais. Com o sucesso obtido pela iniciativa, a partir deste sábado (17), até o final do ano, a feira acontecerá sempre nos dois últimos finais de semana de cada mês.



O projeto tem como finalidade proporcionar visibilidade e geração de renda para trabalhadores da economia criativa, por meio da ocupação de logradouros públicos, dentro do Projeto Arte em Movimento, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

“Já tivemos a oportunidade de realizar feiras em outros locais, além de participações em eventos que também são realizados em espaços públicos, dando oportunidade também para músicos locais e de outros estados, e há um ano estamos no Parque do Mindu, agregando a feira aos atrativos do parque”, afirma a coordenadora do projeto, Amanda Guimarães.

Na última edição, realizada nos dias 27 e 28 de janeiro, a feira contou com 29 expositores, com artesanatos variados, floricultura, massagem expressa, área kids, produtos infantis como acessórios e livros educativos.

Além de opção de lazer para as famílias a feira ainda vai fomentar a comercialização de produtos artesanais | Foto: Divulgação

Além da feira, o evento também conta com workshop gratuito, onde são ensinadas técnicas de artesanato, atividades acrobáticas com a equipe “Mexa-se”, que realiza a prática de tecido acrobático, acroyoga e slackline aos domingos. A feira acontece das 8h às 13h, aos sábados, e domingos, das 9h às 12h. A entrada é gratuita.

A parceria da Semmas com o Projeto Arte em Movimento já se consolidou como uma das atrações do Parque Municipal do Mindu, que comemorou o recorde de público, com mais de 130 mil visitantes em 2017. Essa se tornou uma das estratégias da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto para dar visibilidade às áreas protegidas municipais, aproximando-as da população.

