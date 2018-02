Prefeitura realiza ações de empoderamento feminino no mês de março

Manaus - O Fundo Manaus Solidária (FMS) é um dos parceiros das atividades que serão desenvolvidas durante o mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A solenidade que marca a abertura das atividades promovidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres, ligada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), ocorrerá no dia 8 de março, às 16h, no Parque Municipal do Idoso, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A programação dedicada ao Mês da Mulher contará com oficinas, rodas de conversas, cursos profissionalizantes, com a 5ª edição da Corrida da Mulher e com a 2ª edição do concurso de redação sobre violência contra a mulher. O concurso de redação será realizado, como no ano passado, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), e terá como madrinha a presidente do FMS e primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Leia também: 10 alimentos que ajudam a desintoxicar o corpo após o Carnaval



Para a presidente do FMS, é importante que as ações relacionadas ao combate à violência contra a mulher não se foquem apenas nelas, mas que sejam diversificadas e utilizadas como instrumentos de formação de carácter desde muito cedo, por isso a junção entre as secretarias de Direitos Humanos e de Educação, bem como a interlocução com outras secretarias parceiras é fundamental nesse processo de redução nos números de violência contra a mulher.

“Nós sabemos que alguns comportamentos só conseguem ser modificados a longo prazo, no entanto, se não houver esse fomento desde criança, não só no ambiente familiar como no escolar, pode ser mais difícil discernir entre o certo e o errado na idade adulta. Por isso, fico feliz em participar como madrinha desse concurso de redação e, sobretudo, por colocar o FMS a serviço de ações que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida e, mais do que isso, para que as mulheres se reconheçam como capazes de superar seus traumas, medos e se empoderem nos mais variados campos e aspectos”, afirmou Valeiko.

Números

Somente no ano passado, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres realizou mais de cinco mil atendimentos a mulheres em condição de vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica, sexual, psicológica, entre outros. Conforme a subsecretária Socorro Sampaio, hoje o Município já faz parte da rede de atendimentos às mulheres em todas as esferas de proteção e à garantia de seus direitos.

“O prefeito Arthur Virgílio Neto foi muito sensível ao criar essa subsecretaria, que ganhou ainda mais força com o reconhecimento da primeira-dama ao papel de empoderamento que nós buscamos incentivar em todas as nossas ações. No mês de março, a nossa programação segue nesse sentido, no de mostrar que mesmo com as adversidades que surgem por relacionamentos abusivos e outras condições desfavoráveis é possível sair dessa condição e trilhar um novo caminho”, disse Socorro Sampaio.

Ações

Durante o Mês da Mulher, a Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), promoverá cursos profissionalizantes de designer de sobrancelhas, unhas artísticas, manicure e pedicura, customização e bolo no pote. A expectativa é que cada curso conte com até 30 mulheres.

Na parte esportiva, será realizada a 5ª edição da “Corrida da Mulher” que, neste ano, terá como ‘taxa’ de inscrição a doação de latas de leite em pó que serão entregues ao FMS, para que o Fundo possa intermediar a doação às instituições e ONGs que trabalham com crianças, jovens e/ou famílias em condição de vulnerabilidade social.

Leia mais:

Inpa abre vagas para doutorado em Biologia de Água Doce em Manaus

Jovem forja o próprio sequestro para extorquir família em Itacoatiara

Ganhadora recebe os prêmios da promoção 'Ano Novo com o pé direito'