Trabalhadores protestam contra a Reforma da Previdência, em Manaus

Manaus - A Frente de Lutas Fora Temer - fórum que integra cerca de 25 entidades sindicais, estudantis e movimentos sociais – realiza na manhã desta segunda-feira (19), Dia Nacional de Greves, Paralisações e Mobilizações, um ato unificado contra a votação da Reforma da Previdência (PEC 287/16). O primeiro ato da mobilização acontece na avenida Javari, uma das principais vias do Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus.

Já a tarde, por volta das 16h, a concentração dos manifestantes ocorre na Praça da Polícia (Praça Heliodoro Balbi) e finaliza na Rua da Instalação (em frente ao INSS), no Centro de Manaus, Zona Sul. O ato foi definido durante Reunião Ampliada, na noite do último dia 8, na sede do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11ª – (Sitra-AM/RR).

De acordo com secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Manaus, Waldir Guimarães, é pacifico e de conscientização. A principal reivindicação é contra a Reforma da Previdência. A mobilização começou por volta das 4h30 e finalizou às 8h.

“Esse ato é para mostrar a nossa indignação contra esse governo golpista que está no comando do nosso país. Essa mobilização é a nível nacional e aqui no Amazonas não poderia ser diferente. Isso serve para mostrar e conscientizar o valor que o trabalhador tem na sociedade. Hoje o trabalhador é desvalorizado e só a elite é privilegiada”, disse Guimarães.

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (ADUA), o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam), a CSP-Conlutas Amazonas, a Assembleia Nacional dos Estudantes - Livre (Anel) e o Movimento Luta Popular (MLP) estiveram entre as 12 entidades presentes no encontro e que participarão do ato. Na reunião foi definida, também, a elaboração de um panfleto unificado.



O Dia Nacional de Greves, Paralisações e Mobilizações em Manaus atende à convocatória do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) para que as entidades conclamem as bases e os trabalhadores em geral para uma nova Greve Geral no dia 19 de fevereiro, data até então prevista para o início da votação do texto da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Nesta semana, o governo federal anunciou, por meio da imprensa, que pretende votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16, apenas na quarta-feira (28).

Para a categoria, só a greve geral é a saída para barrar a proposta considerada um dos maiores retrocessos para a classe trabalhadora e ainda o fim da aposentadoria no país. Em 2017, devido as greves gerais do dia 28 de abril, 30 de junho e 5 de dezembro os trabalhadores obtiveram uma vitória parcial no enfrentamento aos diversos ataques a direitos sociais e trabalhistas, impostos pelo governo ilegítimo de Michel Temer – que tentou aprovar a todo custo a Reforma da Previdência e não conseguiu.

