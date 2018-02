Após colisão, carro capota e congestiona trânsito na avenida Boulevard

Manaus - Dois carros colidiram na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 7h30, na avenida Boulevard Álvaro Maia, ao lado do cemitério São João Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Um dos veículos, de características não informadas, capotou após o acidente, e o outro carro, modelo Gol, foi atingido pelo lado do passageiro. Os motoristas foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), parte da via foi isolada. Das três vias que existem na avenida, apenas duas estão liberadas. O retorno localizado ao lado do cemitério também foi fechado. O trânsito na área segue ainda com muita lentidão e um dos carros está com vazamento de óleo.

Segundo a polícia, uma mulher, ainda não identificada, dirigia o veículo que capotou. Ela vinha em alta velocidade e atingiu o carro do outro motorista, que estava estacionado no acostamento enquanto o dono do veículo retirava os materiais que utiliza para trabalhar no local. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do veículo atingido precisou se jogar na calçada para escapar da batida.

Segundo informações da polícia, antes do capotamento, a motorista ainda bateu o carro em outro veículo | Foto: Divulgação/Manaustrans

De acordo com informações do Samu, o órgão foi acionado para fazer um atendimento no local às 7h28 da manhã, porém era uma vítima de atropelamento, identificada apenas como José de Souza Dias. O setor não soube informar se a vítima atendida era a mesma do acidente ocorrido no Boulevard.



Outro caso

Um motociclista também foi atingido por um carro, na manhã de hoje. De acordo com informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 7h, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, o condutor da moto, Daniel Pires Moraes, de 35 anos, estava de capacete e sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo que atingiu Daniel.

