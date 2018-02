Árvore caiu ou pode cair? Veja órgãos que podem ajudar em Manaus

Manaus – “A árvore caiu bem em frente à minha casa, tentei acionar vários órgãos, mas não sabia para quem ligar”, contou a dona de casa Raquel Vasconcelos, de 35 anos, moradora do bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Raquel conta que a árvore desabou na rua São Vicente, durante uma chuva que ocorreu na noite deste domingo (18).

Se a árvore estiver dentro de uma residência, o proprietário do local se responsabiliza pelo cuidado da planta | Foto: Marcio Melo

Após cair no terreno de uma vizinha, que mora em frente a residência da dona de casa, Raquel lamenta o transtorno. Ela conta que apesar da planta ter sido podada, essa não é a primeira vez que partes do tronco atrapalham os moradores. "Ano passado uma parte dela também caiu no meio da rua", lembrou.



Apesar da queda ocorrida no domingo, ainda há pedaços da árvore que ameaçam cair em cima da residência. "Um outro tronco fica localizado em cima da minha casa e tenho medo que caia e machuque alguém da minha família", disse.



Quem pode fazer a remoção de árvores?

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), o órgão é responsável pela concessão de autorização para procedimentos de corte e poda, mediante solicitação do interessado, nos casos em que a árvore apresente indícios de queda. "O serviço propriamente dito é executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) quando feito em árvores situadas em via pública e terrenos de domínio público da esfera municipal", informa.

De acordo com a Divisão de Corte e Poda da Semmas, a solicitação ao órgão técnico é um procedimento preventivo, que visa exatamente reduzir os riscos de queda, em casos de árvores que apresentem indícios de tombamento. Porém, as quedas podem ocorrer, sim, principalmente em casos de temporais, com ventos fortes.



Nesses casos, quando a queda já é consumada e há riscos de prejuízos a residências e trânsito de veículos, Corpo de Bombeiros, Semulsp, Semmas e Defesa Civil devem ser acionados.

Em caso de queda de árvore em via pública, a prefeitura é a responsável por fazer a retirada do local | Foto: Isabela Bastos

Caso a árvore esteja sobre fios elétricos ou correndo risco de cair sobre alguma fiação, a poda deverá ser feita pela Eletrobras Distribuição de Energia do Amazonas.



Outro órgão que também realiza a poda de árvores é o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), porém, o órgão só deve ser acionado em caso de risco de vida iminente. “Nós geralmente prestamos esse serviço caso a árvore esteja correndo risco de cair sobre residências ou causar acidentes”, informou a assessoria de comunicação do Cbmam.

Propriedade Particular

As pessoas que têm árvores dentro do terreno em que moram devem zelar pelo cuidado da planta, fazendo podas e cuidando para que ela tenha um crescimento correto. Nesses casos, o proprietário do terreno solicita autorização da secretaria, que vai até o local e faz a vistoria técnica atestando ou não a necessidade. O órgão emite o laudo que assegura ao proprietário o direito de realizar a poda ou a retirada da árvore com respaldo legal.

