Fiscalização de trânsito na ponte Phelippe Daou autuou 50 motoristas

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou mais de 50 motoristas, na manhã desta terça-feira (20), durante blitz na cabeceira da ponte Jornalista Phelippe Daou (antiga Rio Negro), no sentido Manaus-Iranduba. A maioria dos veículos estava em mau estado de conservação.

Dezesseis veículos foram retidos durante a operação e um adolescente de 14 anos foi apreendido por dirigir sem capacete uma motocicleta que estava com licenciamento atrasado desde 2014. A apreensão do adolescente foi feita com base no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê detenção de seis meses a um ano e multa para quem dirigir automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou CNH ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Os dados foram divulgados pelo diretor-presidente do órgão estadual de trânsito, Vinicius Diniz, que se disse surpreendido pela grande quantidade de veículos, em situação irregular trafegando pela ponte que leva a uma rodovia estadual de grande fluxo.

Veículos com pneus carecas, lanternas quebradas, pára-brisas trincados foram algumas das ocorrências registradas | Foto: Divulgação

“Veículos com pneus carecas, lanternas quebradas, pára-brisas trincados, tudo isso aumenta o risco de acidentes. Por isso, pedimos aos motoristas que fiquem atentos às condições físicas dos veículos e também ao uso dos itens de segurança, como cinto”, afirmou.

Fiscalização continuará

As operações de fiscalização continuarão acontecendo em vários pontos da cidade e em horários alternados.

A apreensão do adolescente foi feita com base no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro | Foto: Divulgação





Material educativo

Também nesta terça-feira, equipes da Gerência de Educação de Trânsito visitaram escolas da capital distribuindo material educativo e uma carta do diretor-presidente Vinicius Diniz endereçada aos pais e professores, pedindo que todos se empenhem ao máximo em proteger a vida dos estudantes no trânsito.

Assim com na carta do diretor-presidente, os agentes de educação de trânsito do Detran-AM enfatizam a importância de adotar boas práticas no dia a dia trânsito como medidas de prevenção a acidentes de trânsito e também de proteção à vida de crianças e adolescentes, que são conduzidos em veículos por seus pais e responsáveis. Eles também pedem atenção na hora de contratar condução escolar e orientam que optem sempre por pessoas que estejam qualificadas e que trabalhem em veículos regularizados junto a Superintendência Municipal de Transportes Urbano (SMTU) e ao Detran-AM.

