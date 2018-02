Hospital da Zona Norte de Manaus promove pesquisa online para usuários

No Centro de Diagnóstico a satisfação chegou a 98,2% | Foto: Divulgação

Manaus - Usuários do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Zona Norte poderão avaliar o atendimento prestado pela unidade de saúde, por meio de uma pesquisa de satisfação online. Com o retorno dos pacientes, o hospital, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), busca aprimorar os serviços oferecidos à população. O formulário está disponível no site do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), responsável pela gestão da unidade.

A pesquisa de satisfação já era realizada por meio de formulário impresso. Agora, os usuários têm à disposição uma pesquisa online. Basta acessar o site: http://www.imed.org.br/hps-delphina-aziz/index.php e clicar em “avalie nosso atendimento”.

Em janeiro, a pesquisa de satisfação do usuário no formato impresso aferiu que 98,4% dos pacientes dos prontos-socorros adulto e infantil ficaram satisfeitos com o atendimento que receberam. No Centro de Diagnóstico, um moderno Parque de Imagens com exames de alta complexidade, a satisfação chegou a 98,2%.

Melhoria dos serviços

A plataforma online está disponível a partir desta semana. “O foco está na melhoria dos serviços que prestamos à população. Por meio da opinião do usuário, podemos identificar nossos pontos fortes, mas, principalmente, onde precisamos melhorar. É ouvindo os usuários que podemos otimizar nossos fluxos e trazer satisfação aos nossos pacientes”, destaca Adriana Borges, responsável pela pesquisa.

Semelhante ao formulário impresso, o usuário avalia o atendimento na recepção, na triagem, no atendimento médico e de enfermagem, na realização de exames e outros. Ao final, o paciente é convidado a fazer sugestões de melhorias. Na ocasião, muitos aproveitam a oportunidade para declarar sobre como foi o atendimento que receberam. Se preferir a pesquisa impressa, o paciente pode solicitar o formulário nas recepções do HPS da Zona Norte.

“No meu ponto de vista, estou satisfeita e muito surpreendida com tudo”, disse na pesquisa a paciente das iniciais E.F. em janeiro. “Muita gente humanizada, delicada, todos educados desde o primeiro contato, da recepção até os técnicos”, relatou M.R.C.C. no mês passado.

As avaliações dos pacientes podem ser conferidas no site: http://www.imed.org.br/hps-delphina-aziz/index.php.

