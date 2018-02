Mototaxistas bloqueiam trânsito na Zona Leste durante protesto

Categoria ameaça novas paralisações em conjunto com outros trabalhadores de transportes de passageiros | Foto: divulgação

Manaus - Cerca de 200 mototaxistas realizaram um protesto, na manhã desta quarta-feira (16), em que interditaram a avenida Autaz Mirim, nas proximidades da rotatória do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. O grupo bloqueou o sentido bairro-Centro da via com motocicletas e impediu a circulação de veículos na região.

De acordo com o diretor jurídico do Sindicato dos Profissionais Mototaxistas de Manaus (Sindmoto), Ricardo Castro, a manifestação foi realizada para cobrar mais fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) contra atuação de mototaxistas clandestinos.

"A nossa categoria é prejudicada todos os dias, pois saímos para trabalhar honestamente, mas perdemos para os mototáxis que não são cadastrados. Estamos cansados, cheios de dívidas, pois pagamos taxas e impostos e não temos retorno do poder público", contou Ricardo.

O diretor jurídico ainda informou que os mototaxistas regulares também são afetados pela onda de criminalidades. "Além de sermos roubados e não contar com segurança, somos taxados de ladrão, porque os criminosos usam fardas de mototáxis clandestinos para cometer roubos e até assassinatos", disse.

De acordo com a Polícia Militar, manifestantes foram impedidos de queimar pneus na avenida. A manifestação iniciou por volta de 5h e encerrou por volta das 7h30. Um representante do ato informou que haverá outra manifestação, ainda sem data, em conjunto com taxistas, executivos e alternativo.

