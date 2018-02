Queda de avião em Manaus deixa três mortos e dois feridos

O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã | Foto: divulgação

Manaus - Um avião de pequeno porte, da fabricante Embraer, de modelo 720 D e prefixo PTVKR, da empresa Fretav Turismo e Comércio, caiu próximo ao Aeroclube de Manaus, Zona Sul da capital, na manhã desta quinta-feira (22), por volta de 9h. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), os corpos de três vítimas fatais foram retirados dos destroços da aeronave e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Entre os sobreviventes, de acordo com o capitão Janderson Lopes, do Cbmam, estão duas pessoas e o estado de saúde de uma delas é gravíssimo. “As vítimas foram levadas para os hospitais mais próximos da região. No local do acidente estão equipes de resgate e também há peritos da Aeronáutica".

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu trabalham no resgate dos sobreviventes | Foto: divulgação

De acordo com um empresário de uma frota de aviões, o acidente ocorreu após a aeronave tentar pousar em Manaus. No site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) consta que o avião - com capacidade para seis pessoas - está registrado em nome de José Ideilton de Souza, que também seria sócio da empresa Fretav Turismo e Comércio e operador da aeronave. Além disso, a situação do avião, segundo a Anac, é regular.

Segundo informações preliminares de um funcionário do Aeroclube, o avião iria para o município de Borba (a 151 km de Manaus) e transportava empresários do ramo de madeireira. Porém, após decolar do aeroclube, o avião apresentou problema e o acidente ocorreu após o piloto tentar uma manobra de retorno. Ainda segundo a testemunha, entre os mortos estaria o piloto e o copiloto.

Três ambulâncias do Samu auxiliaram no resgate às vítimas | Foto: divulgação

Três ambulâncias, uma do tipo Unidade de Suporte Avançado (USA), duas Unidades de Suporte Básico (UBS) e quatro motolâncias foram deslocadas pelo Samu para atendimento às vítimas. Os dois sobreviventes foram removidos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.



A assessoria de comunicação do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7) informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) deve emitir uma nota oficial sobre o caso ainda na tarde desta quinta.

*Colaborou: Daniel Landazuri, Gabriel Costa e Mara Magalhães