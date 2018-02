Quarta vítima da acidente aéreo morre em hospital de Manaus

Manaus - A quarta vítima do acidente aéreo ocorrido na manhã desta quinta-feira (22), em Manaus, morreu nesta tarde. A vítima ainda não teve o nome divulgado. Segundo informações repassadas pela direção do pronto-socorro João Lúcio, a quarta vítima fatal e um outro sobrevivente da queda deram entrada no hospital em estado gravíssimo após o acidente.

Segundo informações, assim que chegou a unidade hospitalar, o paciente teve uma perda súbita e inesperada de função cardíaca, respiração e consciência (parada cardio-respiratória). Ele foi reanimado e logo em seguida levado para o centro cirúrgico. Porém, não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante o procedimento. O segundo sobrevivente está na área de politraumas da unidade, sendo estabilizado e deve passar por um procedimento cirúrgico ainda hoje.

A direção do João Lúcio informou também que informará o nome completo das vítimas assim que for feita a identificação de ambos.

Comoção

Na tarde desta quinta, o representante comercial Elias Acosta, de 32 anos, que era amigo do co-piloto José Hernandes de Lima Rogério, de 29 anos, deu um depoimento emocionado à imprensa.

"Ele era experiente, muito bom no que fazia. A família está muito abalada. Ele deixou uma mulher e cinco filhos. Os pais deles são do Ceará e, infelizmente, não poderão vir ao enterro, pois são idosos e têm problemas de saúde", disse o amigo.

Natural do Ceará, José morava em Manaus há mais de 15 anos e, apesar do pouco tempo de profissão, de aproximadamente 2 anos, era bastante elogiado pelos amigos de profissão, segundo Elias.

O avião em que José Hernandes estava como co-piloto, teria como destino o município de Borba (a 151 km de Manaus). O avião era de pequeno porte, modelo Embraer 720 D e prefixo PTVKR, da empresa Fretav Turismo e Comércio. A aeronave caiu próximo ao aeroclube, Zona Centro-Sul da capital.

Cinco pessoas, entre elas piloto e co-piloto, estavam na aeronave. Três pessoas à bordo morreram na hora. Além da quarta vítima, um quinto passageiro segue internado em estado gravíssimo.

O avião teria capacidade para seis pessoas e segundo informações da Anac, estava em situação regular.





