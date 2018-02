Preso homem que assediou e mostrou pênis para mulheres em ônibus

Manaus - Um homem de 40 anos, identificado como Edenilson Ferrão da Silva, foi preso em flagrante após atacar mulheres dentro de um ônibus da linha 317, que faz o percurso do bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus, até o Centro. Ele foi preso após abordar duas mulheres que estavam no coletivo e passar o membro sexual em uma delas.

Segundo testemunhas, ele abordou duas mulheres dentro do coletivo e a reação de uma delas alertou os demais passageiros, que acionaram a polícia.

Duas mulheres foram atacadas por ele que, de acordo com o relato, colocou o pênis para fora e esfregou no braço de uma das vítimas, que assustada, saiu do lugar e procurou outro assento. Edenilson então se aproximou da outra vítima, tentando tocar suas partes íntimas. Nesse momento, a jovem surpreendeu o criminoso e travou luta corporal, alarmando os demais passageiros.

Os outros passageiros acionaram a polícia, que conseguiu capturar o homem. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (21) e ele foi levado ao 24º DIP, localizado na Manaus Moderna. Na delegacia, foi constatado que o homem já possuía passagem pela polícia por estupro de vulnerável e que também praticou assalto em outra linha de ônibus.

