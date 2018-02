Estudante desaparece após subir em ônibus em direção à escola

Manaus - A estudante do Ensino Médio Joicikelly Evangelista Gemaque, de 18 anos, desapareceu desde a noite desta quarta-feira (21), ao sair de casa e pegar um ônibus em direção à escola.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicitou a colaboração de todos na divulgação da imagem da estudante.

De acordo com a irmã dela, Josicleide Fragata Gemaque, a última vez em que foi vista, Joicikelly entrou em um ônibus por volta das 18h30, na avenida Camapuã, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Ainda segundo a irmã da desaparecida, Joicikelly iria para o 1° dia de aula dela. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre a jovem.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números (92) 99352-4659 ou 99516-3623.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

