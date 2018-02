Família de piloto morto em acidente aéreo vai ao IML liberar corpo

Manaus - Familiares do piloto, Robinson Rodrigues Castilho, de 40 anos, chegaram ao Instituto Médico Legal (IML), na noite desta quinta-feira (22), por volta das 18h30, para realizar a liberação do corpo da vítima. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira (23) em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Robinson pilotava um avião de pequeno porte, modelo 720 D e prefixo PVTKR, que caiu em uma área de mata, nas proximidades do Aeroclube do Amazonas, na Zona Centro-Sul de Manaus, nesta manhã. De acordo com o amigo da vítima, Gerson Nogueira, o piloto era uma pessoa muito querida em Nova Olinda do Norte. Ele deixou três filhos menores de idade.

"O Robinson era quem sustentava a família. Ele morava em Nova Olinda do Norte e sempre fazia esses trabalhos como piloto, além de realizar alguns cursos na capital", explicou Gerson.

O amigo ainda disse que o corpo deve seguir para o município na manhã desta sexta-feira. "Ele vai ser velado em uma igreja evangélica da cidade, onde os amigos poderão dar o último adeus", concluiu.

A esposa do piloto estava no IML e muito abalada preferiu não falar com a imprensa. Ela veio de Nova Olinda do Norte em uma lancha, logo após saber do acidente. A viagem durou aproximadamente 4 horas.

Robinson ainda chegou a postar um vídeo nas redes sociais agradecendo a Deus por tudo que tinha conquistado na vida. Ele contou sobre a infância pobre que teve e as dificuldades que enfrentou para se tornar um piloto de avião. Minutos antes da decolagem, ele publicou uma foto e disse que logo sobrevoaria a sua cidade e, portanto, a casa onde morava com a família.

