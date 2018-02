Ipem flagra balança de bagagem irregular no Aeroporto Eduardo Gomes

Manaus - As balanças usadas no controle de peso de bagagem foram alvos de fiscalização realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e o Ministério Público do Estado (MPE). A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Leia mais: Queda de avião em Manaus deixa três mortos e dois feridos

57 balanças foram fiscalizadas e uma delas foi reprovada por pesar 300 gramas acima do permitido, gerando prejuízo ao consumidor. Segundo o presidente do Ipem-AM, Marcio André Brito, a ação foi realizada após denúncia recebida pelo órgão.

“Após o período de Carnaval, nós recebemos denúncia com suspeitas do peso de bagagem, o que nos motivou a intensificar a fiscalização. Já na primeira balança encontramos uma diferença de 300 gramas em prejuízo ao consumidor, ou seja, uma cobrança indevida onde o consumidor estava tendo esse prejuízo”, disse Márcio Brito.

57 balanças foram fiscalizadas, e uma delas foi reprovada por pesar 300 gramas acima do permitido, gerando prejuízo ao consumidor. | Foto: Diego Peres - Secom/AM

O presidente do Ipem-AM também dá dicas ao consumidor para não ser enganado. “Nós orientamos que, ao fazer o check-in e a pesagem, o consumidor verifique se na balança existe o selo do Inmetro, que é fixado pelo Ipem significa que este instrumento passou por todos os ensaios de pesagem e qualidade e não oferece nenhum tipo de prejuízo financeiro”, orientou.

Portaria

De acordo com a portaria nº 236/94 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) a tolerância permitida é de 100 gramas para mais ou para menos.

O diretor de Marketing da Amazonastur, Nickolas Cabral, reforça que a ação é importante tanto para as empresas quanto para os turistas. "Como órgão oficial de turismo do Estado, acompanhamos a ação de fiscalização porque é de nosso interesse assegurar a qualidade de serviços de toda cadeia produtiva de turismo, desde o momento que o turista chega até o momento que ele parte, e a pesagem das malas faz parte desse processo", disse.

Direito do consumidor

O promotor de Justiça do MPE, Otávio de Souza Gomes, ressalta que a ação é fundamental para resguardar o direito do consumidor. "Nós entendemos que é uma ação profícua, fundamental para preservar o direito do consumidor, e vamos aguardar para que possamos avaliar, caso haja infrações, se o dano é civil ou penal e responsabilizarmos os infratores"

Em caso de irregularidades, os responsáveis pelas balanças serão autuados, será lavrado um auto de infração, o prazo para defesa será de 10 dias e a multa pode chegar a R$1,5 milhões. A fiscalização segue até que todas as companhias aéreas sejam fiscalizadas.

Orientações ao consumidor

- O consumidor deve verificar se existe o Selo do INMETRO;

- Verificar se o visor da balança está zerado antes de posicionar a bagagem;

- Observar se a indicação do visor disponível para o consumidor é a mesma indicada para o operador da Companhia Aérea;

- Verifique se o valor do peso da bagagem indicado na balança corresponde ao indicado na etiqueta;

- Se o visor do check-in está em perfeitas condições de uso;

Leia também

Estudante desaparece após subir em ônibus em direção à escola

Preso homem que assediou e mostrou pênis para mulheres em ônibus

Quarta vítima de acidente aéreo morre em hospital de Manaus