IML libera corpos das vítimas do acidente aéreo em Manaus

Manaus - Os corpos das quatro pessoas, que morreram durante a queda de um avião de pequeno porte nas proximidades do Aeroclube do Amazonas, foram liberados do Instituto Médico Legal (IML). O acidente aéreo aconteceu na manhã de quinta (22), em uma área de mata, Zona Centro-Sul de Manaus. A quinta vítima continua internada em estado grave.

O corpo do copiloto José Hernandes Rogério, de 38 anos, foi liberado no fim da tarde de ontem. O irmão da vítima estava no local, mas não quis falar com a imprensa. O corpo dele será velado na Igreja Tabernáculo da Fé, bairro Chapada, na Zona Centro-Sul da capital. Ele é um que será enterrado em Manaus.

Já os outros três corpos foram liberados durante a madrugada desta sexta-feira (23), após familiares comparecerem à sede do IML.

Piloto

O corpo do piloto Robinson Rodrigues Castiho será levado para o município de Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus), onde morava. Já os corpos do empresário Osni dos Santos e Valdir Adem Sestrem serão levados para as cidades onde nasceram, Gaspar (SC) e Campina da Lagoa (PR), ainda na manhã de hoje em um voo fretado.

Robinson, José Hernandes, Osni dos Santos morreram durante a queda do avião. Já Valdir ainda chegou a ser socorrido com vida e levado para o hospital, porém teve uma parada cardíaca e morreu.

A quinta vítima, o empresário Fábio Matias da Cunha, passou um procedimento cirúrgico e continua internada em estado grave no Hospital Pronto Socorro João Lúcio.

O acidente

As vítimas estavam em um avião de pequeno porte, da fabricante Embraer, de modelo 720 D e prefixo PTVKR, que havia saído do Aeroclube do Amazonas com destino ao município de Borba. Os empresários participariam de uma reunião com o vice-prefeito da cidade com objetivo de investir no turismo local.

Tristeza

Amigos do empresário Osni dos Santos, proprietário da empresa "Paxa Confecções", lamentaram a morte dele, que era bastante conhecido e querido na cidade de Gaspar.

"Não consigo acreditar que perdemos um homem tão bom. Um patrão maravilho, um pai presente e uma pessoa humilde, que Deus te receba de braços abertos", escreveu uma amiga de Osni.

"Grande amigo e parceiro da juventude, dos bailes do 9 de agosto e das festas de igreja. Vá em paz paxá", escreveu outro amigo da vítima.

