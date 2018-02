Mutirão de limpeza é realizada nesta sexta na Zona Norte

Manaus- Nesta sexta-feira (23), as comunidade do bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus, receberão um mutirão de limpeza pública. Serão disponibilizados 100 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) para percorrer as comunidades América do Sul e Celebridades.

Com a passagem do mutirão, os moradores têm a oportunidade de descartar lixo pesado que os caminhões da coleta não podem remover, como restos de obras, entulhos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. “Muitas vezes é esse material que temos que retirar de dentro dos igarapés. Então, o mutirão passa a ser estratégico também para a política pública de limpeza da cidade”, mencionou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

João Batista, morador da rua Coari, na comunidade América do Sul, conta que, após a passagem do sistema de som da Semulsp, mobilizou a família para colocar os entulhos para fora. “Aqui nós fizemos uma faxina completa e já descartamos muito entulho. Bom para o bairro, que se livra dessas lixeiras viciadas”, avaliou.



Durante essa semana, outras comunidades, como Santa Marta, Jesus Me Deu, Jardim São Luiz e Bela Vista (Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste), também receberam o serviço de mutirão.

Na próxima segunda-feira (26) o bairro Novo Israel, na Zona Norte, será o próximo a passar por limpeza.

