Quinta vítima de acidente aéreo continua internada em estado grave

Manaus - Continua em estado grave a quinta vítima do acidente aéreo ocorrido na última quinta-feira (22) em Manaus. Fábio Matias da Cunha, de 47 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, e passou por cirurgia para conter uma hemorragia no abdômen e outra na cabeça, também na tarde de quinta-feira.

A direção do Hospital João Lúcio informou, nesta sexta-feira (23), que o estado de saúde de Fábio era considerado grave e instável. A vítima do acidente está com a pressão arterial persistentemente anormal e instável.

O homem é considerado o último sobrevivente da queda do avião que vitimou outras quatro pessoas: o piloto Robson Castilho, de 50 anos; o copiloto José Hernandes Rogério, 38, e os empresários Osni dos Santos, 52; e Waldir Ademir Sestrem, 57 anos.

Entenda o caso

O avião fabricado pela Embraer de modelo Minuano 720D e prefixo PT-VKR, caiu em uma clareira nas proximidades do Aeroclube de Manaus, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, e era de propriedade da empresa Fretav Turismo e Comércio.

A aeronave de pequeno porte levava os passageiros para o município de Borba, distante 151 quilômetros de Manaus, onde os empresários se reuniriam com o vice-prefeito da cidade com o objetivo de investir no turismo local.

Antes do acidente, Robson Castilho publicou uma foto no Facebook com a legenda “lá vamos nós”. Na publicação, o piloto disse que passaria por cima de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, onde residia e será sepultado. Amigos do empresário Osni dos Santos, que era proprietário da empresa Paxá Confecções, lamentaram a morte dele, que era bastante conhecido e querido na cidade de Gaspar (SC), de onde era natural.

O corpo de José Hernandes Rogério está sendo velado na igreja Tabernáculo da Fé, no bairro da Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, e será sepultado na capital. Osni e Waldir serão enterrados nas suas cidades natais: Gaspar (SC) e Campina da Lagoa (PR).

