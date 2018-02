Seleção da DPE-AM para estagiários em Direito acontecerá no domingo

Manaus - As provas do processo seletivo destinado ao preenchimento de 30 vagas de estágio em Direito para atuar na Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), para Manaus e o município de Itacoatiara, serão realizadas no próximo domingo, informa a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (ESUDPAM).



O horário da prova será das 08 às 12hs, conforme previsto no Edital nº 001/2018-ESUDPAM, disponível no endereço eletrônico da DPE-AM www.defensoria.am.def.br





Em Manaus, serão realizadas no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), localizado na avenida Ramos Ferreira, 875, Centro. No município de Itacoatiara, as provas serão realizadas no mesmo dia e horário no Centro de Estudos de Itacoatiara da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na avenida Mário Andrezza, 2960, Jardim Florestal.

Para ter acesso ao local da prova, o candidato deve apresentar um documento de identidade com foto e o recibo da inscrição.

Das 30 vagas, 25 estão destinadas para a cidade de Manaus. Dessas, 20 são para início imediato e cadastro de reserva, com prioridade para ocupação nas unidades da Defensoria Pública da zona leste de Manaus. As outras 05 (cinco) vagas são para início imediato em Itacoatiara.



Estão inscritos estudantes de nível superior do curso de Direito de instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), regularmente matriculados, com frequência efetiva entre o 4º e o 9º semestre, ou equivalente, do curso superior.

O estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, a critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para uma jornada de atividade em estágio será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, pelo período da manhã, sem prejuízo das atividades discentes, no período de funcionamento da DPE/AM.

