Prefeito diz que 180 novos venezuelanos devem chegar a Manaus

Manaus- Com a crise humanitária instalada na Venezuela, cerca de 180 venezuelanos refugiados devem chegar ao Amazonas nas próximas semanas. Em coletiva na tarde desta sexta-feira (23), o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto explicou que a situação é complexa. Segundo ele, a situação dos venezuelanos tem sido tratada apenas pela prefeitura, o que não seria "justo", segundo o próprio prefeito.

"É fundamental que essa situação seja bem definida. Isso é uma questão séria. Tenho muita solidariedade quando vejo um povo se desmontar psicologicamente e moralmente pela incúria de governantes cruéis e desrespeitosos. Mas tenho, primeiramente, a obrigação de cuidar do povo que vive aqui. Não me recuso a ajudar, mas se não cuidarmos dessa questão com bom senso e clareza, iremos sofrer uma alta demanda, pois tudo isso leva custos", explicou o prefeito.



Conforme Arthur Neto, em maio do ano passado, o Governo Federal se comprometeu em fazer um repasse de R$11,2 milhões, no entanto, somente R$ 720 mil foram repassados. E ele aguarda o pagamento da segunda parcela, que é de R$ 480 mil. Segundo o prefeito, este último valor serviria para a assistência dos 149 indígenas Warao que hoje estão em três casas alugadas pela prefeitura em Manaus.

Recentemente o Governo do Amazonas informou, segundo Arthur, que disponibilizaria para a prefeitura, o abrigo no bairro Coroado, Zona Leste, que já foi utilizado por venezuelanos no ano passado, assim como arcaria com despesas de energia e abastecimento de água, mas a proposta não ficou confortável para a prefeitura. "Dessa maneira, fica desigual para a prefeitura ter de arcar com as outras despesas sozinha", disse, ao ressaltar que em um período de um ano, o município teria de desembolsar quase R$ 16 milhões.

"Teríamos que pagar uma equipe técnica cuidar e servir essa demanda. Tem a questão da logística, gastos com material de limpeza, alimentação e tudo isso vai nos 'asfixiar',. É evidente que precisamos medir as consequências e buscar a corresponsabilidade entre todas as partes", completou.



O prefeito deixou claro que se não houver a participação efetiva e financeira do Governo do Estado e Federal, parte das responsabilidades que a Prefeitura tem com a população de Manaus, poderá ser sacrificada.



"Não adianta o governador Amazonino Mendes empurrar com a barriga esta situação. Está na hora de parar de fazer jogo. São pessoas que vêm para cá, e vir com essa historinha de alugar uma quadra e pagar só água e luz como se isso fosse o suficiente, não é certo. Se cada um cumprir com seu dever, ficará mais leve para todos. A prefeitura jamais fugiria com o seu senso de solidadriedade e justiça, mas o governo também não pode fugir sua responsabilidade" afirmou Arthur.

Arthur revelou ainda que pretende ir a Brasilia na próxima semana para tratar, pessoalmente, sobre o assunto com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra e, se preciso com o presidente Michel Temer.

Decisão

Na última quarta-feira (21), o Governo Federal anunciou que pretende dar início ao processo de mudança dos venezuelanos que estão em Roraima para o Amazonas. A data para a transferência é de no máximo 15 dias, conforme afirmou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Além do Amazonas, São Paulo também deve receber 350 refugiados.

Estatística

Segundo dados da prefeitura de Boa Vista (RR), 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade. Isso representa 10% dos 330 mil habitantes da capital. No último dia 12, o presidente Temer esteve com sua comitiva de ministros na capital roraimense para tratar sobre o assunto e debater novas medidas para combater o impacto dessa imigração que começou em 2015 com a chegada, em massa, dos venezuelanos fugidos da crise econômica e política da Venezuela.





