Desorganização e falta de serviços médicos tomam conta do 28 de Agosto

Manaus- A população que necessita ir ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, referência na Amazônia Ocidental em tratamento de pacientes vítimas de queimaduras, sofre com a falta de serviços médicos e a ocupação desordenada de ambulantes na área externa da unidade. Pacientes em tratamento expõem as dificuldades em fazer exames com especialistas.

As filas intermináveis e a falta de médicos especialistas em hospitais de Manaus é uma reclamação geral da população que necessita do serviço de saúde pública. Ao chegar ao Hospital 28 de Agosto, de cara, já é possível ver o descaso do lado externo.

Ambulantes tomam conta do estacionamento, sacos de lixos estão espalhados pelo estacionamento e o meio fio. Visitantes ou pacientes esperam sob o sol ou chuva, do lado de fora, sentados no chão ou recolhidos embaixo de barracas improvisadas.

Visitantes e acompanhantes ficam em tendas improvisadas no Hospital 28 de Agosto | Foto: Tainá Benevides

Problemas no atendimento

A reportagem visitou o Hospital, na quinta-feira (22), por volta das 6h, e registrou diversas reclamações de usuários. Procurando por uma consulta com o ortopedista, pela segunda vez, o aposentado Raimundo Chaves, 73 anos, chegou às 5h da manhã no Hospital 28 do Agosto. Morador do bairro Compesa, Zona Oeste de Manaus, ele tenta há mais de 15 dias verificar qual a sua situação de saúde após fraturar uma das pernas em uma queda.

"Esta já é a segunda vez que venho aqui Na primeira, eu não consegui marcar. Os funcionários pediram para eu retornar e agora estou aqui de novo. Acho que não vou conseguir novamente, pois nunca tem vaga", contou o aposentado que estava sentado na sarjeta.

Idoso de 73 anos tenta pela segunda vez uma consulta com ortopedista no Hospital 28 de Agosto | Foto: Taina Benevides

A desempregada Dielen Andrade, 30 anos, acompanhava a mãe, Maria da Conceição da Silva, 47 anos, que tem crise na vesícula. Pela terceira vez, as duas estão indo ao local e a não conseguem fazer o exame de ultrassom, necessário para que Maria faça uma cirurgia.

"Chegamos aqui antes da meia noite, agora já são quase 7h da manhã e, pela terceira vez, e ela não foi atendida. Ela só foi medicada e não conseguimos fazer o exame de ultrassom. Dizem que tem o aparelho, mas não há vaga porque o hospital está superlotado", afirmou.

Mulher não consegue pel a terceira vez o exame para realizar cirurgia de vesícula | Foto: Tainá Benevides

Dielen ainda informou que reagendou o exame para o dia seguinte e esperava que, enfim, a mãe seja atendida.

O Hospital 28 de Agosto divide espaço com o Instituto da Mulher, que apresenta quadro totalmente diferente. Não há pacientes, visitantes ou acompanhantes na área externa.

Nota da SUSAM

Questionada pela reportagem do Em Tempo, em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) comunicou que "que o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto possui serviço completo de ortopedia, com 5 especialistas por plantão que realizam desde o atendimento de emergência à cirurgias ortopédicas", explicou.

Comércio ilegal

Em relação aos vendedores ambulantes, a fiscalização é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento (Sempab). "Na segunda-feira, dia 19/02, fiscais da secretaria estiveram, mais um vez, no estacionamento notificando estes ambulantes", afirmou a secretaria.

Pacientes do Hospital 28 de Agosto reclamam da falta de vagas para consultas médicas com especialistas | Foto: Tainá Benevides

Já sobre as "barracas" montadas na área externa, a secretaria diz que é uma medida paliativa. "As tendas que foram instaladas na frente da unidade foram uma medida temporária para proteger do sol e da chuva as pessoas que se aglomeram em frente ao pronto-socorro, que não se tratam de acompanhantes. Isso acontece enquanto é construído um espaço de convivência para abrigá-las. O projeto é da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e já está em fase de implantação", finalizou

Hospital 28 de Agosto

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto tem 34 anos de funcionamento. Atende a traumas ortopédicos, urologia de emergência, principalmente para tratamento de cálculo renal e de vítimas com queimaduras. No hospital, funciona o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), que é uma referência na região Norte, neste tipo de atendimento.

Inaugurado em 1986, o HPS 28 de Agosto recebe, aproximadamente, 3 mil pacientes por mês. Localizado em uma das principais avenidas de Manaus, na Mário Ypiranga Monteiro, no bairro de Adrianópolis, zona Centro-Sul, é o pronto-socorro mais antigo da capital amazonense.

Em 2010, o HPS 28 de Agosto foi ampliado, passando a ocupar uma área de 10 mil metros quadrados e com sete pavimentos. O hospital conta com 376 leitos, distribuídos para atender pacientes de ortopedia, clínica médica, UTI, cirurgia, emergência, vascular, urologia, nefrologia e oftalmologia. O hospital oferece exames de raio-x, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e ecocardiograma.

Curiosidade

O nome, 28 de Agosto, foi escolhido em homenagem à data de anistia de presos políticos brasileiros na época da Ditadura, dentre eles, o ex-governador, Gilberto Mestrinho, falecido em 2009.

