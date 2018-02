Presa quadrilha que usava disfarce de gari para roubar casas em Manaus

Manaus – Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residências em Manaus foram presos, entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23). De acordo com investigações da polícia, o grupo é responsável por, pelo menos, 30 crimes entre janeiro e fevereiro deste ano. Para invadir as residências, o grupo usava vários disfarces, o mais comum era o fardamento de servidores da limpeza pública.

Na quinta, Messias Vila Gelim Moriz, 30, Wagner Carlos da Silva Souza, 31, Matheus Freitas Cegadilha, 18, e Eriksonn da Silva e Silva, 30, foram presos, em flagrante, no bairro Nova Cidade, zona norte, após cometerem o furto a uma residência. Com eles, a polícia apreendeu televisores, utensílios domésticos, uma escopeta, além de uma porção de pasta base de cocaína e R$ 167 em espécie.

Leia também: Paciente é orientada a comprar sonda por falta de material na FCecon

Já durante a sexta, Pedro Junior Viana dos Santos, 38, e Vitor dos Santos Porto, 21, foram presos numa loja na Rua Guilherme Moreira, no Centro, zona sul, que era utilizada para a comercialização dos produtos roubados. Durante a prisão, foram apreendidos celulares, uma TV, uma balança de precisão e uma porção de drogas. Ainda durante a ação, dois veículos foram apreendidos. Um carro modelo Corsa, de cor vermelha e placa JWI-9851, e um Fiat Uno de cor cinza e placas JWK-7977.

O grupo criminoso era especializado em assaltar residências | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Messias, Wagner, Matheus e Erikson devem responder pelos crimes de furto qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e tráfico de drogas. Matheus também deve responder por estupro de vulnerável porque no curso das investigações descobriu-se que ele vivia com uma adolescente de 13 anos. Pedro e Vitor devem responder por receptação qualificada. As investigações continuam porque a polícia possui evidências do envolvimento de mais pessoas na quadrilha.



Disfarces

Para invadir as residências, o grupo criminoso utilizava diversos disfarces. Um dos mais comuns era o fardamento de servidores da limpeza pública. Vestidos a caráter, eles monitoravam residências que seriam seus alvos. Segundo os investigadores, o grupo também agia usando criança de colo e uma menor de idade. Os dois veículos apreendidos eram utilizados nas ações criminosas.

“É uma associação criminosa bem articulada. Eles se dissimulavam com uniformes de uma empresa pública de limpeza. Observavam as residências que não tinham moradores e arrombavam residências. Eles utilizavam uma criança e um menor de idade para poder se passar por moradores da região e não levantar nenhum tipo de suspeita”, disse o coordenador de operações da Secretaria de Inteligência (Seai), delegado Denis Pinho.

Um dos principais disfarces utilizado pelo grupo era de agentes de limpeza pública | Foto: Erlon Rodrigues/PC

O titular da delegacia especializada em Roubos e Furtos, Adriano Félix, pede o apoio de pessoas que possam colaborar com informações sobre a atuação do bando e, até, elucidar outros casos. “Caso alguma vítima ou alguém reconheça, em filmagem, os infratores ou reconheça o carro, pedimos que venha até a delegacia para dar informações. Elas serão muito importantes ao processo”, reforçou Félix.



Leia mais:

Desorganização e falta de serviços médicos tomam conta do 28 de Agosto

Gastos milionários do governador Amazonino são contestados na ALE-AM

Criança de 3 anos morre com suspeita de maus-tratos e estupro