Acidente na Avenida Constantino Nery deixa um morto e três feridos

Manaus – Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Via Verde e um veículo Pegout cinza causou uma morte e deixou três vítimas presas à ferragens durante a noite desta sexta-feira (23). A colisão aconteceu por volta das 23h30, na Avenida Constantino Nery, próximo à Arena Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Foi necessário acionar o corpo de bombeiros para retirar os outros passageiros das ferragens | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

As vítimas feridas foram retiradas do veículo pelo Corpo de Bombeiros e socorridas em seguida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover a vítima fatal, que, até o momento, segue sem identificação.



As circunstâncias que ocasionaram o acidente também não foram divulgadas.

Outro caso

Na última segunda-feira (19), outro grave acidente de trânsito ocorreu em Manaus. Dois veículos colidiram na avenida Boulevard Álvaro Maia, ao lado do cemitério São João Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Um dos veículos, de características não informadas, capotou após o acidente, e o outro carro, modelo Gol, foi atingido no lado do passageiro. Os motoristas foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Neste caso, ninguém morreu.

As circunstâncias que ocasionaram o acidente ainda não foram divulgadas | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

