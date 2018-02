Canteiros da avenida Ephigênio Sales receberão paisagismo

O trabalho teve início às 9h, com a liberação gradativa de trechos da via à medida em que o barro era colocado nos canteiros | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - A Prefeitura de Manaus deu início, na manhã deste sábado (24), ao trabalho de preenchimento dos dez canteiros revitalizados da avenida Ephigênio Sales, na Zona Centro-Sul. O trabalho é preparatório para as intervenções de paisagismo dentro do Projeto Ornamenta Manaus, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que visa implantar jardins com espécies ornamentais em composição com as árvores existentes na cidade.

O canteiro central, que foi revitalizado pela Secretaria Municipal de Insfraestrutura (Seminf), deverá receber 5 mil mudas ornamentais de espécies variadas. A operação de enchimento foi realizada com o apoio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), que isolou uma das faixas da avenida para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e trabalhadores da prefeitura.

O Ornamenta Manaus deverá atuar em canteiros, rotatórias e passeios públicos | Foto: Divulgação/Semmas

O trabalho teve início às 9h, com a liberação gradativa de trechos da via à medida em que o barro era colocado nos canteiros. A operação foi encerrada por volta das 13h, com a liberação total da pista para o trânsito. Foram colocados no local 90 metros cúbicos de barro. As próximas etapas serão colocação de camadas de terra preta e de adubo para início do plantio propriamente dito.

O diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga, explica que as próximas etapas serão feitas sem a necessidade de interdição do fluxo de trânsito, começando na próxima segunda-feira, 26/2. “Pedimos a compreensão da população pelos transtornos na certeza de que, quando os jardins estiverem prontos, serão um atrativo a mais para quem trafega na via”, explicou. O Ornamenta Manaus deverá atuar em canteiros, rotatórias e passeios públicos, onde haja área permeável para a implantação de jardins, em composição com as árvores plantadas dentro do programa de arborização e paisagismo da Prefeitura de Manaus.

