Idosa cai em fossa e é ferida por barra de ferro no Santa Etelvina

Vítima foi imobilizada e atendida ainda no local por uma equipe do Samu | Foto: Divulgação

Manaus - Uma idosa de 62 anos ficou ferida após cair em uma fossa, no terreno de uma casa no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, no início da tarde deste sábado (23).



Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionada, por volta das 13h, para fazer o resgate da vítima. Segundo a assessoria de impressa da corporação, a idosa pisou em um tampão de cimento (tipo uma laje), que cobria a fossa, e a estrutura se rompeu.

Leia também: Três anos depois da ponte, Iranduba ainda aguarda saneamento e política ambiental

Ao cair, a vítima teve uma das pernas atingida por um vergalhão (barra de ferro). Os bombeiros tiveram dificuldade de visualizar a barra de ferro devido o nível da água turva (com fezes).

A idosa foi resgatada consciente e foi atendida por uma equipe do Samu e levada para um hospital da capital.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Semmas multa Adalberto Valle em R$ 37 mil por rompimento de estação de esgoto

Canteiros da avenida Ephigênio Sales receberão paisagismo

Desorganização e falta de serviços médicos tomam conta do 28 de Agosto