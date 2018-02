Fogo atinge quatro imóveis na madrugada desta segunda, em Manaus

Manaus - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foram acionadas, na madrugada desta segunda-feira (26), para atuarem em duas ocorrências de incêndio. O primeiro chamado foi por volta de 1h30, quando o fogo atingiu um galpão de pallet, uma igreja e uma residência, localizados na avenida Oitis, bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram enviadas para o local para combater as chamas e um total de 20 mil litros de água foram utilizados. 13 militares participaram da ação de combate às chamas.

Leia também: Menino de três anos desaparece após cair de flutuante em Barcelos

Cerca de 13 militares participaram das ações de combate às chamas | Foto: Divulgação

Segundo incêndio

Outra ocorrência aconteceu por volta das 2h da manhã, na rua Mastruz, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O incêndio ocorreu em uma casa de madeira, mas as chamas foram controladas rapidamente, conforme informou a assessoria de comunicação do Cbmam.

"Tinha a capacidade de ser de grande proporção, pela carga de madeira e isopor presente no local, mas as guarnições envolvidas conseguiram conter a propagação rapidamente, evitando que alcançasse outros materiais e atingisse as casas ao redor", informou o capitão Janderson Lopes, do Cbmam.

Crianças em incêndio

Mais um caso que prova que crianças devem ter muito cuidado ao manusear fogo aconteceu no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na tarde da última terça-feira (20), quando uma residência localizada na rua 102 ficou parcialmente destruída em razão de um incêndio, envolvendo um adulto e duas crianças, de 3 e 7 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adulto estava em um dos cômodos da casa, enquanto as crianças brincavam com fogo em outro local da casa. O fogo iniciou no colchão e acabou tomando os outros recintos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente o fogo. Ninguém ficou ferido.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Postos do Sine Manaus oferecem 20 vagas de emprego nesta segunda-feira

Coreia do Norte considera novas sanções americanas 'um ato de guerra

Seap confirma motim em presídio onde José Melo está preso