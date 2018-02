Cobradores e motoristas cobram segurança em manifestação na Zona Leste

Manifestantes bloquearam o trânsito na via por duas horas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um grupo de cerca 40 motoristas e cobradores do transporte alternativo realizou um protesto, na manhã desta segunda-feira (26), e bloqueou o tráfego de veículos na avenida Autaz Mirim, nas proximidades da rotatória da Feira do Produtor, na Zona Leste de Manaus. O trânsito ficou congestionado na área e apenas uma das faixas da via ficou disponível para o fluxo de veículos.

Segundo o representante do sindicato dos trabalhadores do transporte alternativo, Jeferson Braga, o ato foi religado para cobrar mais segurança do poder público.

“Sofremos com a falta de segurança todos os dias. No início do mês perdemos um companheiro, quando ele trabalhava. Hoje tem mais de 60 policiais aqui na manifestação, mas quando precisamos eles não estão nas ruas.”, disse o sindicalista.

O protesto iniciou às 6h da manhã

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados para controlar o trânsito no local. O protesto iniciou às 6h da manhã e encerrou às 8h.

