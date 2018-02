Programa de estágio da Prefeitura vai oferecer novas vagas para 2018

Manaus - O Programa de Estágio Remunerado da Prefeitura de Manaus vai oferecer ao longo do ano, mais 219 vagas para o quadro das secretarias municipais, a partir desta terça-feira (27), por meio de três instituições credenciadas para o recrutamento: o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o Instituto Trimonte de Desenvolvimento (ITD) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão responsável pela gestão de pessoas do quadro do Município. Segundo a secretária da Semad, Luiza Bessa Rebelo, somam-se as 1.781 vagas de que a Prefeitura já dispõe mais 219, totalizando 2 mil vagas em estágio remunerado para os órgãos municipais para 2018 em nível médio e superior.

“Atendendo determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, antes de realizarmos o credenciamento de instituições para o recrutamento, consultamos todas as secretarias acerca de suas demandas por estagiários, avaliando necessidades, atividades a serem desempenhadas e a quantidade de estagiários, alinhando também com o orçamento municipal, e chegamos a esse número”, explica Luiza Bessa Rebelo.

Para participar de seleções, os candidatos precisam estar cadastrados nos sites do CIEE, IEL e ITD. “A secretaria com vaga em aberto aciona a Supervisão Geral de Estágio da Semad, que providencia junto às instituições o recrutamento dentro do perfil solicitado e encaminha candidatos para entrevista”, comenta a secretária.

O resultado do credenciamento de instituições saiu no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 19. Os estagiários que já estavam em atuação tiveram seus contratos renovados a partir desta segunda-feira, 26, já adequados às novas regras do programa de estágio.

Novas regras

O programa, a partir hoje, passa a oferecer vagas em nível médio com bolsa de R$ 300, e em nível superior, com bolsa de R$ 600. A carga horária é de 4 horas diárias e os estagiários recebem também auxílio-transporte de R$ 132. O contrato de estágio pode se estender por até dois anos.

Além disso, os estagiários têm oportunidades de qualificação, com vagas em cursos da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socieducacional (Espi), em diversas áreas, como informática, gestão de pessoas, legislação, comunicação e linguagem, contribuindo para seu crescimento profissional.

Os estagiários também passam por avaliações periódicas para acompanhar seu desempenho, além de participar de atividades que incentivam esportes e consciência ecológica e solidária, por meio de gincanas realizadas anualmente no mês de agosto, na Semana Municipal de Valorização do Estagiário (SMVE).

“Mantemos o compromisso com o desenvolvimento do estagiário durante seu tempo de trabalho na Prefeitura de Manaus, para que, ao fim do contrato, esteja qualificado para novas oportunidades no mercado de trabalho”, frisa Luiza Bessa Rebelo.

