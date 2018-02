Taxista desaparece após apanhar trio de passageiros na Cachoeirinha

Familiares buscam por Marcio desde segunda-feira, quando sumiu, por volta das 17h | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – Desaparecido desde 17h, desta última segunda-feira (26), o taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, sumiu após apanhar dois homens e uma mulher, em uma corrida. O trajeto teria iniciado em frente a Fundação Hospital Adriano Jorge, localizado na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.



De acordo com o filho do motorista, o soldado militar do exército Rodrigo Macedo Ruiz, de 23 anos, o pai deveria encontrar a esposa (mãe de Rodrigo) no Terminal 2, também localizado no Bairro Cachoeirinha para levá-la a uma consulta médica. “Ele nunca foi buscar minha mãe, ela ligou várias vezes, mas o celular estava desligado”, informou.

Ainda de acordo com o filho, Marcio nunca desapareceu dessa forma. “Em 20 anos de profissão, ele nunca nos deixou sem informações”, disse Rodrigo.



Vítima estava nesse carro no momento em que pegou uma corrida no bairro Cachoeirinha | Foto: Arquivo Pessoal

Os familiares ainda realizaram buscas por locais onde o taxista possa ter passado e fizeram questionamentos a outros colegas de profissão, porém ninguém deu notícias sobre ele.



Familiares suspeitam que ele tenha sido roubado durante a corrida. A esposa informou que ligou várias vezes para o marido. No início o aparelho ainda chamava, mas momentos depois ficou desligado, segundo a mulher.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Márcio, entrar em contato com a família pelos números de telefone (92) 98131-2146 – Rodrigo (filho) ou com a irmã do desaparecido pelo número (92) 99344-5158 ( Márcia).





