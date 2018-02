Chuva causa problemas no trânsito e alagações em Manaus

Manaus – Uma forte chuva foi registrada na cidade durante parte da manhã desta terça-feira (27), prejudicando o trânsito e causando transtornos em diversos bairros de Manaus. Em pelo menos três regiões diferentes, internautas registraram alagações e congestionamento no trânsito, e as Zonas Leste e Centro-Sul foram as mais afetadas.

Apenas danos materiais na Avenida Itaúba. | Foto: Divulgação

Na avenida Maneca Marques, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, moradores relataram que a alagação impedia alguns motoristas de passar pelo local, os que conseguiam atravessar a alagação tinham que diminuir a velocidade, causando congestionamento no trânsito do local.



No bairro Aleixo, também na Zona Centro-Sul, em uma das ruas mais importantes da cidade, a avenida André Araújo, um semáforo parou de funcionar e foi necessária a atuação de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) para organizar o fluxo de carros no local.

Um motociclista derrapou e perdeu o controle do veículo em outra avenida do Jorge Teixeira. | Foto: Divulgação

Ainda durante a chuva, dois acidentes foram registrados na Zona Leste. O primeiro na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, envolvendo vários carros, causando um engavetamento, de acordo com informações do Manaustrans, não houve nenhum ferido. Ainda no bairro Jorge Teixeira, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, um motociclista, ainda não identificado, ficou lesionado após derrapar na pista molhada.

Na avenida André Araújo um semáforo teve pane mecânicas. | Foto: Divulgação





Segundo informações da Defesa Civil, apenas duas ocorrências foram registradas pela central de atendimentos. A primeira a respeito de uma alagação na rua Nova Olinda, bairro Petrópolis, na Zona Sul da cidade. Outra dava conta de uma casa, localizada na rua Gilberto Mestrinho, Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

