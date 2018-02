Inscrições para o Projovem Urbano são prorrogadas

Manaus - As inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) foram prorrogadas, inicialmente, para o dia 16 de março. A edição de 2017/2018 do Projovem Urbano acontecerá em 14 unidades de ensino, da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e beneficiará 2.800 alunos.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à sede do Projovem, na avenida Pedro Teixeira, 149, Dom Pedro, zona Oeste, das 8h às 21h, munidos de originais e cópias do CPF, RG, comprovantes de residência e escolaridade e uma foto 3×4.

Posso fazer a inscrição sem o comprovante de escolaridade?

A ausência do comprovante de escolaridade não impede a realização da matrícula. Neste caso, no ato inscrição, será feito um teste de proficiência com o aluno, seguindo as normas do Ministério de Educação (MEC).

Duração do curso

O curso terá duração de 18 meses e oferecerá, ainda, qualificação profissional inicial na área de alimentação e saúde. Durante o curso, os alunos também participarão de ações de cidadania junto à comunidade da unidade em que estiver matriculado.

Outras informações sobre as inscrições do Projovem Urbano Manaus podem ser obtidas pelos números 3642-3156 / 99962-5947 / 98842-5238.

Leia mais:

Homem é preso após tentar cortar cabelo de ex-companheira com faca

MPE-AM deflagra 'Operação Eldorado' para cumprir oito mandados

Taxista desaparece após apanhar trio de passageiros na Cachoeirinha