Sobrevivente de acidente aéreo é transferido para São Paulo

Manaus – O único sobrevivente do acidente aéreo da última quinta-feira (22), nas proximidades do Aeroclube do Amazonas, Fábio Matias da Cunha, está se recuperando e já foi transferido para o estado de São Paulo na noite da última segunda-feira (26). A saída do estado de saúde gravíssimo para estável é considerada um milagre para os familiares e amigos que se uniram em orações nos últimos dias.

A vítima deixou o Hospital João Lúcio Pereira Machado, na zona Leste de Manaus, e foi levado por uma aeronave para o Hospital Leforte Morumbi, na zona Oeste da cidade de São Paulo (SP). A viagem até o estado do Sudeste foi custeada pelo plano de saúde particular.



Leia mais: Estado de saúde de quinta vítima de acidente aéreo ainda é gravíssimo

Fábio deixou a unidade hospitalar consciente, estável, respirando espontaneamente e atendendo aos comandos médicos. De acordo com a direção do hospital, o homem pediu a transferência para São Paulo para que o seu tratamento de saúde fosse concluído próximo aos familiares.

Histórico

Fábio deu entrada no Hospital João Lúcio na quinta-feira (22), vítima da queda de um avião que ia para o município de Borba, distante de Manaus 151 quilômetros. O avião também levava mais quatro pessoas: o piloto Robson Castilho, de 50 anos; o copiloto José Hernandes Rogério, 38 anos; e os empresários Osni dos Santos, 52 anos; e Waldir Ademir Sestrem, 57 anos.

A aeronave, um monomotor fabricado pela Embraer modelo EMB-720 e prefixo PT-VKR, era de propriedade da empresa Fretav Turismo e Comércio, e levava os empresários para uma reunião com o vice-prefeito de Borba, com o objetivo de investir no turismo local.

Robson Castilho foi sepultado em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, onde ele residia. Osni dos Santos, proprietário da empresa Paxá Confecções, foi velado em Gaspar (SC), de onde era natural, e seu corpo foi cremado. José Hernandes Rogério foi enterrado em Manaus, e Waldir Sestrem foi sepultado em Blumenau (SC).

O único sobrevivente do acidente fez duas cirurgias de urgência, ainda na quinta-feira, para conter dois sangramentos: um na cabeça e outro no tórax. Até domingo, de acordo com os boletins emitidos pela direção do Hospital, seu estado de saúde era gravíssimo.

Fábio também estava com instabilidade hemodinâmica, isto é, com pressão arterial alterada. Na segunda-feira, entretanto, seu estado de saúde já era considerado melhor. O homem saiu da unidade respirando e falando, em direção ao sudeste do país.

Edição: Bruna Souza

Leia também

Queda de avião em Manaus deixa três mortos e dois feridos

Taxista desaparece após apanhar trio de passageiros na Cachoeirinha

Chuva causa problemas no trânsito e alagações em Manaus