6ª paralisação de rodoviários do transporte público acontece no T1

Manaus - Por volta das 10h da manhã desta quarta-feira (28), rodoviários do transporte público de Manaus iniciaram uma paralisação na venida Constantino Nery, bairro Centro, Zona Centro-Sul da cidade. A assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) confirmou a greve, porém não soube informar o motivo que levou os rodoviários a interromper o trabalho. Ainda não há a confirmação de quantos usuários foram afetados com o movimento.

Membro do Sindicato dos Rodoviários, Josildo de Oliveira, disse que não tem conhecimento sobre a greve. “Como não estou mais a frente desses assuntos, não tenho conhecimento se está havendo realmente uma reivindicação”, disse.

Esta é a sexta paralisação de ônibus em 2018. Durante o mês de fevereiro o transporte foi paralisado outras duas vezes. No início do mês as empresas Açaí Transportes e Via São Pedro paralisaram os serviços nas primeiras horas da manhã do dia 5, prejudicando cerca de 20 mil usuários das zonas Norte e Oeste de Manaus.

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Força Tática e agentes da 24 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão a caminho para realizar a segurança de usuários e motoristas no local pois, logo no início do protesto, houve um princípio de confusão entre alguns dos passageiros.

Reivindicações

Desde o início do ano a categoria tem buscado soluções para inúmeras reivindicações. A principal, de acordo com presidente do sindicato, Givancir Oliveira, é o reajuste salarial de trabalhadores da categoria. “Os rodoviários estão sem receber reajuste desde o ano passado. Precisamos de uma resposta sobre outras inúmeras irregularidades contra os trabalhadores no sistema de transporte", disse o presidente em uma matéria veiculada pelo Em Tempo em janeiro deste ano.

Além do reajuste, a categoria reivindica ainda os pagamentos do FGTS e do INSS. Os descontos são recolhidos dos funcionários, mas as empresas não estariam repassando os valores para os órgãos responsáveis pelos benefícios.

Givancir acusa ainda que os empresários estão praticando descontos abusivos, inclusive, comprometendo os trabalhadores por questões que envolvem a manutenção dos veículos - prática de responsabilidade exclusiva das empresas. "Há funcionários pagando em folha por questões de responsabilidade das empresas. Um absurdo!”, enfatizou.

