Rodoviários abandonam ônibus e paralisam 100% da frota em Manaus

Manaus - Quem passou pela avenida Constantino Nery, Zona Sul da cidade, por volta das 10h da manhã desta quarta-feira (28), assustou com a fila quilométrica de ônibus parados próximo à entrada do Terminal 1 (T1) até à praça do cruzamento da avenida Leonardo Malcher com a rua da Instalação, no Centro. Em poucos minutos o ato se tornou geral e paralisou todas as linhas de ônibus.



Ônibus de várias linhas e empresas estacionaram em fileiras repentinamente causando transtorno e surpresa. A assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) confirmou a greve, porém não soube informar o motivo que levou os rodoviários a interromper o trabalho.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para contornar o escoamento do trânsito em um dos horários mais movimentados no trânsito de Manaus. Ainda não há a estimativa de quantas pessoas foram prejudicadas pela paralisação, mas o comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA), Leandro Benevides, disse que todas as pessoa que trafegam diariamente pela região foram diretamente atingidas.

Esta é a sexta paralisação em fevereiro deste ano | Foto: Marcelo Cadilhe

"Nós tentamos falar com os motoristas e os cobradores para nos darem um porquê disso tudo, mas eles se afastam quando chegamos perto, ou respondem evasivamente. O que sabemos é que isso é um ataque direto à população e prejudica a sociedade em geral, especialmente a todos que passam por esse trecho e os que dependem das linhas do terminal", indignou-se.

Equipes do Batalhão de Choque, Força Tática, da 24º Cicom e do CPA-Sul, conforme o comandante, realizam o policiamento ostensivo na área para evitar possíveis represálias.

Reclamações e descaso

A reportagem procurou funcionários das empresas de ônibus no local para explicarem o protesto, mas todos alegaram que foram "pegos de surpresa". Uma motorista da empresa Açaí, da linha 320, revelou que a audiência para a liberação do pagamento do dissídio salarial dos trabalhadores, vencido em maio de 2017, estava prevista para às 8h desta manhã no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Devido a grande espera do pagamento, os funcionários estavam apreensivos nesta quarta e por isso o protesto.

"Até onde eu sei, os meus colegas de empresa estão avisando que a decisão foi negada mais uma vez. Ainda estamos esperando uma resposta oficial, mas fica difícil entender o que está acontecendo de fato", falou ela. Outro motorista, da empresa Eucatur, que preferiu não se identificar, disse que estava esperando a hora do almoço quando se surpreendeu com a fila de ônibus parado. "Nem sabia disso. Esperava dar o meu horário para comer, pois tenho horário para cumprir. Agora, nem sei que horas vou sair daqui", lamentou.

Agentes do Manaustrans estavam no local para auxiliar no escoamento do trânsito | Foto: Marcelo Cadilhe

A estudante Andreza estava indo para o curso técnico quando soube que tinha que descer no terminal por obrigação da manifestação. "Não tinha alternativa, pois todos paralisavam e tive que descer do ônibus e ir a pé para um outro ponto para poder chegar ao meu destino final. O engraçado nesta situação é que paralisam, mas não devolvem o dinheiro desperdiçado dos passageiros", reclama.



Sindicato

Membro da diretoria do Sindicato dos Rodoviários, Josildo de Oliveira, disse que não tem conhecimento sobre a greve. “Como não estou mais a frente desses assuntos, não tenho conhecimento se está havendo realmente uma reivindicação”, disse.

Esta é a sexta paralisação de ônibus em 2018. Durante o mês de fevereiro o transporte foi paralisado outras duas vezes. No início do mês as empresas Açaí Transportes e Via São Pedro paralisaram os serviços nas primeiras horas da manhã do dia 5, prejudicando cerca de 20 mil usuários das zonas Norte e Oeste de Manaus.

A paralisação estava prevista para acabar às 11h30 desta quarta | Foto: Marcelo Cadilhe

Reivindicações

Desde o início do ano a categoria tem buscado soluções para inúmeras reivindicações. A principal, de acordo com presidente do sindicato, Givancir Oliveira, é o reajuste salarial de trabalhadores da categoria. “Os rodoviários estão sem receber reajuste desde o ano passado. Precisamos de uma resposta sobre outras inúmeras irregularidades contra os trabalhadores no sistema de transporte", disse o presidente em uma matéria veiculada pelo Em Tempo em janeiro deste ano.

Além do reajuste, a categoria reivindica ainda os pagamentos do FGTS e do INSS. Os descontos são recolhidos dos funcionários, mas as empresas não estariam repassando os valores para os órgãos responsáveis pelos benefícios.

Givancir acusa ainda que os empresários estão praticando descontos abusivos, inclusive, comprometendo os trabalhadores por questões que envolvem a manutenção dos veículos - prática de responsabilidade exclusiva das empresas. "Há funcionários pagando em folha por questões de responsabilidade das empresas. Um absurdo!”, enfatizou.

A Superintendência Municipal dos Transportes Públicos (SMTU) informou, em nota oficial, que não foi avisada com antecedência desta paralisação. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, condena a atitude dos funcionários das empresas de transporte público por penalizar os usuários.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) irá avaliar o dano coletivo que a paralisação causou aos moradores e deverá entrar com medida indenizatória em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTR).



Edição: Isac Sharlon