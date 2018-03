Presos suspeitos de roubar e matar três ocupantes de lancha no Tarumã

Manaus - Suspeitos no envolvimento com o roubo de uma embarcação e a morte de três dos seus quatro ocupantes, Antônio José Monteiro, de 45 anos, Maicon Ribeiro de Oliveira, de 25, e Sharlim Silva Charles, de 18 anos, foram presos nesta quarta-feira (28). O crime ocorreu no último dia 16, nas proximidades da Praia da Lua, Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Maicon e Sharlim interceptaram uma lancha em que Cristiano Cezar de Souza, Raimundo Marcelo Alves Moura e Jardel da Silva Ribeiro estavam, além de um homem de 38 anos. Os suspeitos tinham a intenção de roubar o motor de popa de 15 HP da lancha das vítimas.

"Os suspeitos abordaram a embarcação e pediram para que os quatros pulassem no rio. Eles fizeram isso com o intuito de roubar a lancha. Além disso, um rifle apreendido com o trio já foi usado para outros assaltos", explicou Félix.



Leia também: Única testemunha de chacina de 2015 é assassinada em Manaus

Ameaçando as vítimas com o rifle, Maicon e Sharlim ordenaram que as vítimas pulassem no rio. Dos quatro ocupantes da lancha, apenas um conseguiu nadar até a margem do rio e pedir socorro, já os demais ocupantes, Cristiano, Raimundo e Jardel não sobreviveram. Ainda conforme o delegado, Antônio José forneceu o rifle e outra lancha para que os comparsas cometessem o crime.







Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Homem é espancado após usar arma de brinquedo para roubar ônibus

Quadrilha é presa com arma de fogo, maconha e cocaína no Nova Vitória

Taxista desaparecido é encontrado morto em mata de ramal em Manaus