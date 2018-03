Após paralisação dos rodoviários, trânsito no Centro está normalizado

Manaus - Depois da paralisação que afetou pelo menos 200 mil usuários do transporte coletivo, e que durou cerca de 2 horas e meia, o trânsito na área central da cidade estava tranquilo na noite desta quarta-feira (28). Rodoviários e passageiros das mais de cem linhas que passam pelo Terminal 1, na Constantino Nery, no Centro, ficaram sem saber muito bem o que estava acontecendo.

Chegar ao colégio foi uma tarefa difícil para alguns estudantes que precisam do transporte coletivo. O adolescente Ricardo Silva, de 15 anos, teve que pegar um táxi e desembolsar o dinheiro que tinha reservado para o lanche, para não chegar atrasado na escola.

"Quando o ônibus parou e demorou mais de cinco minutos para sair do local eu já imaginava que algo errado tinha acontecido. O motorista informou que tínhamos que sair do coletivo porque todos estavam parados, mas não soube informar muito bem o motivo", explicou o estudante.

Ricardo ainda disse que ficou com medo de voltar para casa e ter a notícia de que os ônibus estariam parados novamente. A notícia de uma nova paralisação circulava pela rede social, mas foi descartado pelos rodoviários.

O aposentado Emanuel Oliveira, de 67 anos, estava no terminal e disse que precisou usar o transporte coletivo na manhã desta quarta, mas foi surpreendido quando soube da paralisação. "Eu tive de pedir para o meu neto chamar um Uber, porque eu só tinha até hoje para resolver um problema no banco", disse.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), a paralisação aconteceu devido uma desembargadora pedir vistas, e com isso adiar a votação sobre o dissídio salaria,l vencido em maio de 2017, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

A paralisação que aconteceu por volta das 10h desta quarta, terminou às 12h30. A manifestação afetou o trânsito na área central, e provocou grande congestionamento na avenida Constantino Nery.





