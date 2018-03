Vizinhos evitam que mulher morra queimada dentro de casa em Manaus

Manaus - Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira, por volta das 2h da manhã desta quinta-feira (1º) na rua Gurupi, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste da cidade. Na residência, uma mulher de 54 anos estava dormindo. Ela foi acordada aos gritos pelos vizinhos, que perceberam o incêndio no primeiro andar do imóvel e evitaram que ela ficasse ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), toda a residência foi consumida pelas chamas. "Foi perda total. A causa do incêndio não foi informada, mas a suspeita é de curto-circuito na fiação", informou a assessoria dos bombeiros.

A mulher não ficou ferida | Foto: Divulgação/Bombeiros

Homem morto dentro de motel

Um homem foi assassinado, na noite desta quarta-feira (28), por volta das 20h, dentro de uma pousada localizada na rua Perimetral Norte, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Três homens invadiram o local e cometeram o crime.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), os três suspeitos não chegaram a levar nenhum pertence da vítima, o que poderia caracterizar latrocínio (roubo seguido de morte). "Os suspeitos sabiam que o homem estava acompanhado na pousada e invadiram o local dispararam cerca de oito tiros", disse uma fonte policial, que preferiu não se identificar.

Testemunhas davam conta que os suspeitos se aproximaram em um veículo vermelho, no entanto, o modelo e a placa não chegaram a ser reconhecidos. "Ouvi todos os tiros. Foram quase dez disparos. Fiquei morrendo de medo, porque ainda era, relativamente, cedo, umas 20h", disse a dona de casa Maria do Socorro, de 58 anos.

