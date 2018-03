Moradores destacam histórias vividas nos 26 anos do Osvaldo Frota

Manaus- Moradores apaixonados por onde moram? Você encontra no Conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O jovem conjunto completa 26 anos de mudanças e transformações, com histórias de pessoas que viram o local crescer.



O conjunto fica localizado dentro do bairro Cidade Nova, que tem a estimativa de mais de 100 mil moradores, segundo o último censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Osvaldo Frota acomoda um comércio local em crescimento, acesso a quatro linhas de ônibus, trabalhos sociais desenvolvidos pelos próprios residentes e o maior ponto de referência do lugar: o Campo do Osvaldo Frota.

Segundo os moradores, o bairro foi criado a partir de um antigo projeto do Governo do Estado, por meio da extinta Secretaria de Habitação do Amazonas (Sham), que hoje é a atual Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

Histórias dos moradores

Uma das moradoras mais antigas do Osvaldo Frota é a aposentada Raimunda de Carvalho, hoje com 73 anos, que chegou ao conjunto logo depois da inauguração, em 1992. Ela relembra como era difícil a vida nos primeiros anos por lá. “Eu cheguei e só tinha lama. Não tinha água, não tinha luz e nem ônibus. Tinha que andar muito para fazer qualquer coisa”.

Raimunda de Carvalho,73 anos, uma das primeiras moradoras do conjunto Osvaldo Frota | Foto: Taina Benevides

A aposentada criou doze filhos no conjunto. Marlene Figueiredo, 55 anos, é um desses filhos que vive com dona Raimunda até hoje. “Uma amiga indicou o conjunto na época. Ela tinha um terreno aqui e ofereceu para minha mãe. Quando nos mudados para cá era apenas um cômodo, ou seja, um quarto e banheiro. Na época éramos, em média, 10 pessoas dividindo essa casa. Só depois de um tempo aqui é que tivemos energia elétrica e, para termos água, íamos em uma torneira de um outro conjunto”.

Marlene Figueiredo, 55 anos é filha de uma das moradoras mais antigas do bairro e realiza a ação social ' Cantinho na Floresta' | Foto: Taina Benevides

Do passado para o presente, o mais novo morador do Conjunto Osvaldo Frota tem apenas três meses. João Vitor Leite foi muito esperado pela família. Com dificuldades para engravidar, a mãe do bebê guarda a história de superação e realização.



O mais novo morador do Conjunto Osvaldo Frota é João Vitor Leite de três meses (pai, João Vitor no colo da mãe e a avó) | Foto: Marcelo Cadilhe

Letícia espera que João Vitor aproveite o Osvaldo como na época em que ela chegou no conjunto. “Foi uma mudança muito drástica porque, na época, aqui era considerado muito longe. Agora são outros tempos. O Osvaldo Frota foi se modernizando e espero que o João seja muito feliz aqui”, disse.

Ciranda Explode Coração

Para mobilizar a comunidade, o conjunto conta ainda com ações sociais desenvolvidas pelos moradores, dentre elas a Ciranda Explode Coração; o grupo 'Cantinho na Floresta', que realiza programação especial no dia das crianças; além do Campeonato de Futebol do Osvaldo Frota.

Ciranda Explode Coração pertence a Zona Norte de Manaus e tem 18 anos de existência | Foto: Divulgação





Com 18 anos de existência a ciranda Explode Coração é quem representa a Zona Norte nos festivais folclóricos de Manaus. Faz parte da categoria Ouro no Festival da Bola da Suframa, a mais elevada do evento.

Segundo o fundador da ciranda, Janderson Chavez, 35 anos, o grupo tem por finalidade muito mais do que a dança. Um trabalho social também é realizado pelo grupo, com o envolvimento dos pais e responsáveis dos brincantes, na arrecadação de donativos para datas especiais, como as festas natalinas.

"Várias gerações já passaram por aqui, algumas continuam até hoje. Fazemos um trabalho constante, nossa única folga é em fevereiro, por um período de 15 dias, e segue durante todo o ano, com ensaios e ações para promover a ciranda", ressaltou Chavez.

Apresentação da ciranda Explode Coração em Festival folclórico no interior do Amazonas | Foto: Divulgação

Os ensaios do grupo são realizados todos os sábados, domingos e feriados à partir das 19h30 no campo de futebol Osvaldo Frota. Para esse ano o tema já foi escolhido: "Pedras preciosas - uma explosão de riqueza". Com a apresentação, a ciranda pretende levar o título mais uma vez.

A Explode é campeã do Festival Marquesiano, conta com sete pessoas na diretoria e em 2012 e 2014 foi vencedora do Festival de Cirandas, realizado no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.



Cantinho na Floresta

Desenvolvido pelos próprios moradores do bairro, o projeto 'Cantinho na Floresta' existe há seis anos. Um lugar de área verde, antes ocioso e que servia para o descarte irregular de lixo e o consumo de drogas, foi salvo pela ação.

"Esse era um espaço a ser preenchido. Eu via isso aqui se perdendo e várias crianças sem oportunidades. O projeto vem com essa intenção. Durante todo o ano o espaço recebe limpeza e no Dia das Crianças há uma vasta programação, incluindo a distribuição de brinquedos para as crianças do conjunto", explicou a idealizadora do projeto, Marlene Figueiredo, de 55 anos.



As arrecadações para as doações, começam em junho e segundo Marlene, ano passado (2017) foram atendidas em torno de 400 crianças. Esse ano o projeto pretende atender um número maior.

Campo do Osvaldo Frota

O campo de futebol Osvaldo Frota para se tornar o que é hoje, passou por várias mudanças. A ideia inicial foi dos próprios moradores, no ano de 1995. O lugar onde era descarte de entulho, mato e lixo, deu lugar a um pequeno campo de areia.

O campo do Osvaldo Frota deu início em 1955 pelos próprios moradores do conjunto | Foto: Marcelo Cadilhe

O morador Gilmar Soares, 60 anos, vive em frente ao campo e, naquela época, visualizou um bom lugar para partidas de futebol. Ele, amigos e familiares do conjunto fizeram a primeira limpeza. A segunda obra, também realizada pelos moradores, foi no ano seguinte (1996). Seu Gilmar aproveitou uma parte do pagamento das férias para contratar máquinas para limpar e ampliar o local.

Morador do conjunto Gilmar Soares com a esposa. Ele que inciou o trabalho de construção do campo do Osvaldo Frota | Foto: Reprodução

A trajetória é contada pelo filho do morador, Raphael Costa, 37 anos, que atualmente toma frente das atividades do bairro de forma voluntária. "Tudo começou com ele. Limpeza, ideia do local, até festival de dança ele chegou a promover. Hoje eu tomo à frente junto com os outros moradores do bairro. O grupo da ciranda por exemplo, retornou os ensaios no campo", explicou Raphael.

Raphael Costa, 37 anos, é considerado pelos moradores do Conjunto Osvaldo Frota representante da comunidade | Foto: Reprodução

Foi somente em 2000 que o campo realmente recebeu uma grande estrutura por parte da Prefeitura de Manaus. Em 2015 houve a primeira reforma, melhorando o gramado, com extensões oficiais e arquibancada para 1.088 torcedores. Além disso, possui dois vestiários localizados na entrada, com sete chuveiros em cada, e duas cabines de locução, na parte superior.

O campo já recebeu vários torneios, como a copa Coca-Cola Juvenil e o Campeonato de futebol Osvaldo Frota, que premia o time campeão com o valor de R$40 mil.